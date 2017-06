JIPS ratifica respeto a la libertad de expresión

El Congreso del Estado entrega el Premio Estatal de Periodismo

Otorgan reconocimiento especial para el Instituto Colimense de Radio y Televisión, por el aniversario 31 de Conexión FM y 28 del Canal 12.1

Infoecos/Colima

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez ratificó, una vez más, su absoluto respeto al ejercicio periodístico y a la libertad de expresión al participar en la Sesión Solemne del Congreso del Estado en la que se hizo entrega del Premio Estatal de Periodismo.

Ante diputados, funcionarios de los tres niveles de Gobierno, representantes de diversos institutos y organizaciones, así como de un gran número de comunicadores, el gobernador recordó que su gobierno ha impulsado la participación directa de los propios periodistas en la defensa de sus derechos y en la protección integral de su oficio, con todo el respaldo de las instituciones estatales.

Peralta Sánchez señaló que este respeto tiene fundamento en una convicción personal y en una filosofía propia de los asuntos públicos, “pero también en una profunda tradición familiar, considerando que me enorgullezco de ser nieto de uno de los grandes periodistas de Colima”, dijo.

El mandatario al dirigirse a los ganadores de este Premio Estatal de Periodismo les dijo que una de las grandes satisfacciones de la vida profesional es alcanzar el éxito en las tareas encomendadas y en el cumplimiento de la vocación laboral.

En su edición del año 2017, el Premio Estatal de Periodismo lo ganaron: en la categoría Reportaje, José Ferruzca González, por el trabajo “El Islam en Colima: Queremos ser más, Imán Musá”, publicado el 16 de marzo de 2017, en el periódico El Comentario, y en Conducción de noticias por radio o televisión, Miguel Ángel Vargas Vaca, por el programa transmitido por RadioLevy 98.9 FM, el 5 de octubre de 2016.

En Artículo de fondo/opinión, el ganador fue Pedro Castillo Valdez, por el artículo “Sueldazos”, publicado el día 2 de junio de 2016 en el Diario de Colima; Caricatura/humor, Ivón Rodríguez Barbosa “Robi”, por el cartón denominado “Mucho Ruido y Pocas…”, publicado el 21 de abril de 2017, en Diario de Colima.

La categoría Entrevista la ganó Juan Ramón Negrete Jiménez, por el trabajo titulado: “Por ser autista toda la vida sufrí discriminación; que dejen de decirnos mensos”, publicado en el suplemento cultural El Comentario Semanal, del 15 de mayo de 2017, y en Crónica, Javier González Sánchez, por el trabajo denominado “Justicia por propia mano”, publicado el 30 de mayo de 2016 en el medio de difusión La Extra Colima.

En Fotografía, Miguel Ángel Murillo Rosas, por la fotografía denominada “Contraste”, publicada en el semanario Andante, del periódico El Comentario, y Noticia, Gabriela Flores Chávez, por la nota informativa titulada “Joven colimense con padecimientos mentales, 4 meses encerrado y abandonado”, difundida en Radio Levy el día 28 de junio de 2016.

En Periodismo cultural/difusión científica, el ganador fue Carlos Alberto Pérez Aguilar, por el trabajo titulado “Orquesta del Colorado Naranjo, una tradición”, difundida en la página internet de Diario de Colima el 13 de noviembre de 2016.

En Periodismo Deportivo, Nohemí Castor Pérez, Óscar Cortés y Carlos Castor Pérez, por el trabajo denominado “César Gutiérrez, el sastre de los toreros”, transmitido en Canal 12.1 el 22 de febrero de 2017.

Además de la entrega del Premio Estatal de Periodismo, el Congreso del Estado entregó un reconocimiento especial al Instituto Colimense de Radio y Televisión, a través de su directora, Janet Jazmín Delgado Mercado, por el aniversario 31 de Radio Conexión FM y el 28 aniversario del Canal 12.1.

Joel Padilla Peña, diputado presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado, dijo que aunque afortunadamente en Colima las condiciones para el ejercicio periodístico no son parecidas a las que se padecen en otras latitudes de México, los Poderes del Estado “debemos estar atentos para que esa situación no cambie, al menos que no cambie en sentido negativo”.

El petista señaló que “no podemos permitir que el derecho constitucional a la información se trastoque, y menos aceptable sería que ello sucediera porque la integridad de un solo periodista estuviera en riesgo”.

En tanto Octavio Tintos Trujillo, presidente del Congreso del Estado, dijo que el Poder Legislativo respalda a trabajadores a periodísticos ante las situaciones de peligro que han vivido algunos de ellos, lo cual es muy lamentable en pleno siglo 21, tiempo que se distingue por la pluralidad de información en los distintos medios impresos, radiofónicos, televisivos y digitales, como el internet.

Apuntó que el trabajo profesional y comprometido que realizan los periodistas queda de manifiesto, por ello “hoy hemos premiado trabajos en los que tanto el Consejo Ciudadano como la Comisión de Educación y Cultura, coinciden que son de calidad periodística.

A nombre de los galardonados, José Ferruzca González advirtió la necesidad de articular en Colima un Protocolo de Protección a Periodistas en Situaciones de Alto Impacto, documento que permitirá homologar coberturas y establecer la necesaria comunicación con las instancias oficiales y sus elementos encargados de atender esos riesgos para hablar el mismo lenguaje.

“El siguiente paso deberá ser la integración convencida de un ente gremial, colegiado o sindical, cuya estructura, alcances y aportaciones deberá definirse internamente. Para eso es necesario observar solidaridad, decisión y voluntad para caminar juntos, para construir una entidad que globalmente nos represente”, indicó.

Comentarios