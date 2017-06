Políticamente incorrecto Trilogía del ciempiés: Banalidad del mal

-¿Por qué llora el viejo? ¿Acaso ya entendió que se va a morir? -No. El viejo llora porque está siendo olvidado antes de estar muerto.

Alguna vez leí que el ser humano era malo por naturaleza, que el hombre es el lobo del hombre y que nosotros mismos somos enemigos de nuestra propia existencia. Sí, quizá no pueda negar lo que anteriormente fue afirmado tan festivamente, el holocausto contra los judíos, la brutal inquisición de Torquemada, el genocidio de Ruanda, el genocidio armenio y hasta la famosa guerra contra el narco en México, parecen confirmar la hipótesis de la maldad arraigada en el lado más oscuro del corazón humano, sin embargo estos hechos parten de la generalización del perpetuador y no de la motivación fundamental del individuo.

Los conflictos son algo más que una visión reduccionista de héroes contra villanos, de lo correcto contra lo incorrecto o del bien contra el mal, sino una serie de complejas determinaciones individuales. La polarización de la historia permite que hasta los niños puedan tener un entendimiento sencillo de la misma, aunque sesgada y tendenciosa. Sin embargo infantiliza a los receptores y genera en ellos sentimientos de heroísmo virtuoso, vergüenza histórica, orgullo y victimización identitaria, los cuales tienden a devenir en odio, intolerancia, rencor, violencia y venganza.

¿Es el ser humano malo por naturaleza? Es un ser de sentimientos complejos atormentado por el entendimiento mismo de su propia existencia. Alguna vez alguien me dijo que nadie es el malo en su propia película, es decir, la bondad o maldad del personaje principal de un hecho dependerá de quién sea el locutor. Lejos de hacer revisionismo histórico, mejor sería buscar el origen de la maldad en el individuo que ejecuta la orden o en aquel que actúa desde su propia libertad individual o, bien, entender los mecanismos detonadores que orillan a las masas a actuar de una manera determinada ante determinadas circunstancias.

El cuento de los buenos contra los malos encajaba de manera perfecta en devenires históricos como la segunda guerra mundial, el genocidio armenio y hasta en la antiquísima inquisición o la moderna guerra contra el narco. Empero fue cuando los pueblos comenzaron a exterminarse a ellos mismos cuando el entendimiento de un bueno y un malo colapsó para dar paso a la observación indefensa desde el sofá a las pantallas de televisión, computadoras y celulares, que redujeron la indignación al hashtag, al miedo y la indefensión.

La guerra de Ruanda derribó el discurso de los malos gobiernos corruptos como causantes de la barbarie y desgracia humana a la barbarie por la barbarie misma donde todos eran malos, pues hasta los niños mataban. ¿Pero qué tanto se puede acusar a la maldad intencional? Quizá el entendimiento reza más sobre la banalidad del mal que sobre una motivación maligna, o sea, aquellos que realizan un acto que puede ser etiquetado como malo solo porque obedecen una cadena de mando, apelan a una necesidad individual o se prestan a la manipulación mediática.

¿Sabe el soldado que aquel que está matando tiene una madre esperando en casa? ¿Sabe aquel sicario que aquel que mata por dinero tiene más necesidad económica que él mismo? ¿Sabe aquel colérico que aquellos a los que ataca, insulta y violenta distan mucho de ser aquello que los discursos políticos y mediáticos dicen que son? Lo más seguro es que no, pero cuando el punto de partida es la carencia de reflexión sino una obediencia incuestionable, el más bienintencionado de los seres puede cometer los actos más inhumanos no por maldad sino por ignorancia. Es por eso que bien reza el dicho: no acuses de maldad aquello que pudo haber sido causado por la ignorancia. Quizá aquel que consideras un genio malvado dista de serlo y en realidad solo estás frente a un idiota.

