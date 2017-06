Violencia contra mujeres es un problema grave: Osorio Chong

Ciudad de México

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó la firma de un convenio entre la dependencia a su cargo, la Secretaría de Desarrollo Social y Liconsa, que establece acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

En el acto, el funcionario federal llamó a reconocer la violencia que actualmente viven las mujeres en el país como un grave problema, y resaltó que previamente se han ido tomando acciones para resolverlo, con el establecimiento de centros de justicia en 26 estados para la protección y empoderamiento femenino.

“Hay que reconocer lo que está sucediendo. Si no reconocemos nuestros problemas, no vamos a ser capaces de enfrentarlos y en el tema de igualdad, en el tema de la violencia, estamos con muchos problemas. Estamos ante un reto que si no avanzamos de una manera significativa, lo único que va a suceder es que va a acrecentarse”, externó.

En el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación (Segob) destacó que la violencia habita todo espacio en que es permitida, sin importar clase social o económica.

“¡Ni una más!, no solo en las palabras, si no en las acciones, que se sepan qué hay castigo para aquellos que lastimen a las mujeres”, remarcó.

