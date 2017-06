Disminuye la tala y se supervisa uso de fuego 

Infoecos/Colima

El cuidado del medio ambiente que realizan los elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no se limita a verificar la emisión de contaminantes por las chimeneas de las industrias, sino que se extiende a otro ámbito de actividades.

Así lo estableció el delegado estatal de esta dependencia federal, Ciro Hurtado Ramos, quien refirió se supervisa que no haya tala clandestina y que el uso del fuego en quemas agrícolas se lleve de acuerdo a los procedimientos reglamentados.

Reconoció que todavía se han debido aplicar sanciones por este tipo de prácticas, y recalcó que la dependencia llega hasta las últimas consecuencias, que implican sanciones, así como la reparación del daño, para que el sitio siniestrado se deje en las mismas características en la que se encontraba.

Precisó que para ello se supervisan los trabajos de plantación de árboles o reposición de plantas en una proporción que sea de 10 unidades por cada árbol derribado, además de establecer y supervisar el cumplimiento del compromiso de cuidad, durante los siguientes tres años el árbol siga adelante.

Ciro Hurtado comentó que además de estos trabajos de vigilancia la Profepa también realiza tareas preventivas y ha sostenido pláticas en los ejidos para convencer a los productores para que no realicen tala de árboles ni utilicen indiscriminadamente el fuego, para contribuir a cuidar el medio ambiente.

“Hemos platicado también de los aprovechamientos de mineral que en forma en irregular se estaban llevando a cabo en el estado de Colima, y digo al parecer porque la intervención de Profepa ayudó a que desapareciera esta práctica, porque había muchos explotadores irregulares”, reconoció.

Aclaró que estas actividades no siempre se realizaban con la autorización de los propietarios de los predios involucrados quienes muchas veces no se daban cuenta de estas prácticas.

“Hemos ayudado a cuidar el medio ambiente en ese aspecto y tenemos otros programas como la Auditoría Ambiental que nos permite vigilar que las empresas aunque no sean de ‘chimenea’ cumplan con los cuidados del medio ambiente, no solo no contaminar con emisiones, sino que hagan uso adecuado del agua, que sus residuos les estén dando el destino final que corresponde”, resaltó.

