Griselda, FMP y Gustavo, los mejores gobernadores: Celexis

Mario Anguiano, el peor

Infoecos/Colima

En los últimos 43 años, Griselda Álvarez Ponce de León (37.1%), Fernando Moreno Peña (18.8) y Gustavo Vázquez Montes (12.7) son considerados los mejores gobernadores de Colima, a diferencia de Mario Anguiano Moreno (2.2%), quien es considerado el peor, informó el grupo Celexis.

Después de los tres primeros, le siguen, en un orden descendente, Carlos de la Madrid Virgen (8.5%), Ignacio Peralta (7.8%), Elías Zamora (5.6%), Silverio Cavazos Ceballos (4.4%), Arturo Noriega (2.9%) y Mario Anguiano (2.2%).

La casa encuestadora indicó que el objetivo del estudio demoscópico fue detectar la opinión de la ciudadanía con respecto a los mejores mandatarios estatales que ha tenido Colima en los últimos 43 años, así estimular a la gente a realizar su propio análisis de puntos en común entre los mejores mandatos.

Al respecto, Celexis observó que no se muestra relación entre tiempo transcurrido desde el mandato y lugar obtenido. Asimismo, explicó que no asombra el último lugar de Mario Anguiano Moreno, aunque sí demuestra que su mandato es mal visto por los ciudadanos y no solamente por los medios de comunicación.

De igual forma, consideró que es interesante que los colimenses den primer lugar a quien a fue la primera gobernadora del estado y país, lo cual, califica la encuestadora, “es un excelente indicador para este género”.

Celexis también hace una relación directa entre aumento de la deuda estatal y el lugar obtenido, pues los exgobernadores que acumularon mayor deuda obtuvieron el antepenúltimo y último lugar en la encuesta.

La encuesta se realizó el sábado 24 y domingo 25 de junio, durante los horarios que comprenden de las 11:00 horas hasta las 21:30 horas. Por otro lado, así se segmentaron los estratos geográficos: Manzanillo 26%, Colima 21%, Villa de Álvarez 19%, Tecomán 17%, Cuauhtémoc 4%, Armería 4%, Comala 3 %, Coquimatlán 3%, Minatitlán e Ixtlahuacán 1%.

Para su realización se utilizaron Códigos Telefónicos que comprenden una clave lada seguida por un prefijo de varios dígitos. Luego de realizar este ejercicio se recabaron 25 mil números al azar de un universo de 120 mil números telefónicos, aproximadamente.

Utilizando los 25 mil números se marcaron al azar–por medio de un servidor localizado en EEUU–los necesarios (410 encuestas) para terminar el estudio con un énfasis en la relación directa entre población por municipio y activos levantados.

