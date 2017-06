Hispano en Texas adopta legalmente apellido Trump

Un juez estatal de Texas autorizó a Ernesto Baeza, de 34 años e hijo de inmigrantes mexicanos, a cambiar legalmente su nombre por el de Ernesto Trump, adoptando el apellido del presidente estadunidense Donald Trump.

Ernesto, residente de la comunidad de Odessa, Texas, explicó en su solicitud de cambio de nombre, presentada a principios de junio en la corte del condado de Ector, que deseaba utilizar su nuevo apellido “porque es más adecuado para propósitos profesionales”.

Ernesto Trump, quien tiene el cuerpo profusamente tatuado, produce videos que coloca en la red YouTube y usa con frecuencia recursos extremos para atraer audiencias, como haber bebido medio galón de whisky y luego vomitar, o mostrar cómo se detecta el cáncer de seno apoyado con una mujer que muestra sus pechos.

“Me pueden llamar ‘el no deportable’. Me pueden llamar ‘el hijo del presidente’, o me pueden llamar simplemente Ernesto Trump”, dijo en su primer video producido bajo el nuevo nombre.

En el video, Ernesto envía un mensaje al presidente de Estados Unidos, “que es como le llaman, pero para mí es mi padre”, afirma. “Padre: si escuchas este mensaje o ves este video, sabes, no quiero dinero ni nada de ti, solo quiero pasar un tiempo padre-hijo contigo”, indicó.

El hispano pagó 272 dólares al condado para registrar su nuevo nombre y convertirse en Trump. Tras la autorización, aprobada el pasado lunes, cambió su antiguo apellido por el de Trump en su licencia de manejar y en su número de Seguro Social, así como en otros documentos legales.

