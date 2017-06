Perspectiva: Tres adiciones constitucionales en unos días

Van encaminadas a los nuevos procesos civiles y familiares en donde una vez publicadas, los congresos locales y el Congreso de la Unión tendrán 180 días para hacer las adecuaciones a la normatividad local y federal.

Esto implica una amplia preparación a personal jurisdiccional, quienes serán los encargados de desarrollar y de llevar a cabo las audiencias y todo un procedimiento acorde a las nuevas directrices de los juicios orales en esas materias. Abogados litigantes, tienen la obligación legal de tener una amplia preparación, para defender con éxito los intereses de sus clientes.

Una vez echada a andar la oralidad penal, lógicamente tenían que seguir las materias civil y familiar, siendo éstas una exigencia nacional, pues los juicios tradicionales para nadie es desconocido que son bastante tardados. No por culpa de los impartidores de justicia, que quede claro, sino por los propios términos que establecen las leyes. Pero hoy se vislumbra una nueva época en la impartición de justicia: los juicios orales en todo el país que vendrán a revolucionar todo un sistema de justicia, que ya necesitaba un cambio, en aras de una justicia pronta y expedida, tal como lo ordena nuestra Carta Magna.

Hace más de ocho años, cuando se reformó la Constitución para cambiar el sistema penal inquisitivo a un sistema acusatorio adversarial, los gobiernos de los estados se atuvieron al plazo largo, no hicieron nada para ir preparando a su personal y que éste estuviera listo para el momento de iniciar los juicios; no lo hicieron, se les echó el tiempo encima y apenas en algunos estados todavía no logran al 100 % en ese sistema. En Colima, por fortuna, los presidentes del Tribunal que les tocó estar en esos años, José Alfredo Jiménez Carrillo y Rafael García Rincón, hicieron un gran esfuerzo, pese a la falta de recursos económicos, hubo una fuerte preparación al personal judicial, abogados y estudiantes, que no se hizo en otros estados. En la actualidad está al frente el magistrado Bernardo Salazar, a éste último le corresponderá consolidar el sistema, pues tiene mucha voluntad y preparación para lograr una justicia pronta en beneficio de la población, sin distingos de personas o colores partidistas.

Una nueva cultura en los procesos civiles y familiares, que seguramente vendrán a acortar los términos que actualmente tienen las leyes, por lo que todos los estados del país deben de ir buscando recursos económicos, para ir construyendo salas, adecuando espacios y toda una amplia gama de infraestructura que se necesitará en su momento, porque esto de los juicios orales en las materias penal, civil y familiar, no los detiene nadie. Será la nueva forma de impartir judicial en el país, en beneficio de los mexicanos.

Con esto nos pondríamos casi a la par de los países que tienen establecidos los juicios orales desde hace años. Pero esperemos las reformas, donde se establecerán los juicios civiles y familiares; no tardan. Veremos y comentaremos, al tiempo.

RETAZO

De varios asuntos, no es la primera vez que la iniciativa privada alza la voz pidiendo seguridad. Lo mismo se manifestaron en Colima, aunque con poca asistencia. Se han manifestado en todos los estados del país, y la tónica es la misma: seguridad, seguridad y seguridad. Yo considero que no debemos dejarlos solos, porque la inseguridad nos pega a todos los mexicanos en una forma o en la otra. Como en el caso Colima, donde asistieron pocos. Necesita la Coparmex el apoyo de los colimenses en su conjunto, porque nos conviene, porque ya estamos hartos de tanta inseguridad, que si bien no es privativa de Colima, eso no nos debe consolar. Debemos, al igual que los empresarios, alzar la voz, porque la unión hace la fuerza. Un frente común en contra de la inseguridad, estaríamos hablando de otra cosa… No se debe, de ninguna manera, escudarse en el sistema penal, para no actuar en contra de los infractores de la ley. La sociedad requiere andar segura por las calles, en su trabajo, en su hogar. Y esa responsabilidad recae en las instituciones de seguridad pública, y coordinadas por los gobernadores de los estados y la Secretaría de Gobernación. Ellos son los que deben responder a la ciudadanía. En Colima, Ignacio Peralta Sánchez, Ejecutivo estatal, está trabajando mucho para alcanzar la seguridad que todos queremos. Su esfuerzo está a la vista de todos… El mandatario, Ignacio Peralta Sánchez, hará una buena acción, repartirá a 73 mil alumnos de preescolar y primaria uniformes escolares, en 500 planteles educativos en el estado. Es una buena ayuda a los padres de familia, sobre todo a aquellos que tienen dos o tres niños de esas edades. Sentirán un refrescón, en estos tiempos donde la economía de todos anda por los suelos. El gobernador, preocupado por la niñez colimense, está cumpliendo con un compromiso de campaña, en donde puso a las niñas y niños como una prioridad en su gobierno, asunto que está cumpliendo, pues no es cualquier cosa donar 73 mil uniformes a igual número de alumnos. Bien, gobernador. El mismo ejemplo deberían seguir las senadoras y senadores, diputadas y diputados federales y locales, por Colima, con sus sueldos de virreyes que tienen; éstos no dan ni la hoja parroquial, todo a sus cuentas bancarias, el pueblo que se chingue. Es todo por hoy.

Comentarios