El basquetbol cambió mi vida: Cortez Stigger

Infoecos/Colima30

El basquetbol cambió su vida, asegura Carnevelius Cortez Stigger, quien viniera a Colima en el año 2003 para jugar en la Liga Nacional con los Tuberos, que después formó parte del equipo Loros en la misma LNBP, y que en la ciudad de las palmeras formó un hogar y una familia, siendo hoy entrenador de ese deporte en la Universidad de Colima.

Según el nativo de Memphis, Tenesse, en Colima ciudad capital el deporte ráfaga no ha tenido éxito con sus equipos profesionales porque no ha habido un inversionista que crea en ellos, porque la gente invierte en el futbol y el voleibol, sin embargo en Manzanillo si podría prender porque allá si les gusta el basquetbol.

Opina que en Colima sí hay material humano para que se formen equipos competitivos, lo que falta son incentivos para motivarlos, e incluso para retenerlos cuando alguna universidad les ofrece una beca, porque el jugador sabe que del basquetbol no va a vivir, ante ello busca hacer una carrera profesional para que pueda combinarla con el deporte.

Cortez afirma que la Universidad de Colima cuenta con magníficas instalaciones para poder desarrollar todos los deportes, y que el Gobierno del estado está haciendo su parte para remodelar el auditorio de la unidad deportiva Morelos, lo que falta son torneos con bolsas económicas que atraigan al jugador local y le permitan ganar un ingreso y foguearse contra equipos de otros estados.

Interrogado acerca del nivel de arbitraje que hay en Colima, dijo lo siguiente: El árbitro es bueno cuando hace su trabajo con pasión y porque le gusta, pero es malo cuando sólo van por ganar dinero, porque entonces los partidos se les hacen eternos y lo único que quieren es que se terminen para irse a su casa.

Cortez se quedó a vivir en Colima porque le gusta la amabilidad de su gente, porque pese a todo, es tranquilo, porque al calor ya se acostumbró. Cuando le pedimos una conclusión de la entrevista dijo: “I Love Colima, basquetball change mi life, but Colima made me who I am, a god man”. (Amo a Colima, el basquetbol cambió mi vida, pero Colima me hizo ser lo que soy, un hombre de bien).

Comentarios