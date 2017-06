Camino real

El Congreso del Estado aprobó el decreto propuesto por el Ejecutivo que establece como incentivo fiscal el que durante el mes de julio el Gobierno del estado otorgue un subsidio del 50 por ciento en el valor por la renovación y expedición de las licencias para manejar automotores de todo tipo.

Es importante que quienes transiten en las vialidades de la entidad, manejando un automotor, cuenten con la licencia correspondiente, ya que, más allá de la regularización de quienes tienen ese documento vencido o que carecen de él, el subsidio es un apoyo para la economía del ciudadano que acuda a hacer su trámite para obtener la licencia de manejo. Tal y no otro es el propósito del gobernador Ignacio Peralta con esa iniciativa ya aprobada por los diputados.

La secretaria de Movilidad de Gobierno del estado, Gisela Méndez, presentó el nuevo diseño de las licencias de conducir y es apreciable que cuentan con características que evitarán ser reproducidas por malandrines. La dependencia destacó que con ello Colima se coloca en los primeros planos nacionales como una de las entidades que aplican estas medidas, pues entre los cambios relevantes para evitar la acción de los falsificadores, el nuevo diseño incluye la imagen del Gobierno del estado, chip, doble fotografía, holograma, datos básicos y dos barras de códigos de seguridad bidimensional para supervisores que refleja la base de datos de las licencias.

El nuevo documento que se obtendrá con 50 por ciento de descuento en su costo durante el mes de julio, además de permitir que quienes transiten por las vialidades de nuestra entidad cuenten con la licencia correspondiente, será garantía de que los conductores de vehículos son aptos para ello.

Con esto se manifiesta el compromiso y el sentido de responsabilidad del gobernadorIgnacio Peralta para dar a las personas las herramientas necesarias para su identificación que, a la vez, avalen su pericia para conducir vehículos. Por cierto, la nueva licencia de manejo establece la identificación por género y no por sexo, para evitar cualquier insinuación de discriminación en la emisión de un documento oficial.

La secretaria Gisela Méndez anunció que luego de que el Congreso del estado aprobó el descuento del 50 por ciento en el costo de las licencias, la Secretaría de Movilidad estará aplicando este beneficio del 1 al 31 de julio, tanto para los primerizos como para quienes renueven el documento. No dejó de apuntar Gisela que “el descuento solo se aplica en la emisión del plástico; el costo de los exámenes se hace aparte; vamos a hacer válidos estos descuentos en las zonas urbanas, ya que se nos triplica la solicitud de licencias durante los periodos de descuento”.

La funcionaria invitó a la población en general a que acuda a renovar su licencia o a solicitarla por primera vez, ya que una vez que se concluya con esta promoción, iniciarán los operativos de verificación de documentos en diversos puntos de la entidad. Y entonces sí, que Dios agarre confesados a quienes carezcan de licencia o, peor tantito, si no traen los demás documentos que debe traer todo automovilista.

MESÓN.- Y a propósito, es alarmante la incidencia de individuos, individuas, similares y conexos que, a la vez que manejan, van chateando, “mensajeando”, hablando por teléfono, pintándose las uñas, sacándose las pestañas, limándose un juanete, poniéndose el lipstick, abrazando al perro o, a falta de éste, arrejuntándosele a la pareja. Y eso sucede con todos los géneros (que ya sabemos que hay como cuarenta encuadrados en eso que se hace llamar organización lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, trasatlántico, travesti, transnacional, interplanetario, intergaláctico y quién sabe qué más), no nada más en los dos géneros tradicionales. Sería bueno que las autoridades de Vialidad dejen a su vez el celular y se pongan a darles caza. Dije caza, no casa…

UN CANAL DE LA TV nacional acaba de dar a conocer que dos hermanos malandros guanajuatenses han acumulado más de quinientos arrestos por la policía, acusados de una gama de delitos que van desde el robo domiciliario hasta el abigeato, No se crea que los hampones, ya conocidos como los Hermanos Mil Tambos, hilvanaron ese record en toda una vida dedicada al crimen. ¡No señor¡ La carrera delictiva de esos señores apenas lleva dos años y pico. Lo que pasa es que son tan vivos que se las ingeniado para vivir del crimen, aprovechando las ventajas que les da el nuevo sistema de justicia penal que, como ya sabe usted, si a la hora de la detención no se cumplen una seria de requisitos muy babosos, los angelitos quedan en libertad. A los jueces eso les vale madre, pues bien pueden llevarles a los detenidos confesos de un delito, y de todos modos los dejan en libertad, porque, por ejemplo, se pasó la hora en que debieron ser consignados y esa es una violación gravísima de los derechos del ciudadano delincuente. Usted sabe: al criminal todas las ventajas, todas las consideraciones, todo el apapacho, que no se viole ningún requisito en su contra por nimio que sea, ¡pues qué es eso de andarlo consignando a destiempo! ¿Y sus derechos humanos qué, ojetes?… ¿La comunidad ofendida? ¡Que se chingue!… ¡Arrieros somos!

