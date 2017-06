Se juega la fecha 10 en el balompié Superveteranos

Infoecos/Colima

El líder e invicto SNTE 6, ante Venustiano Carranza, el choque más atractivo de la fecha 10 del balompié Superveteranos, al ir los venusinos por la gran sorpresa en el torneo J. Guadalupe Reyes Araujo de la Liga de Futbol Superveteranos, este viernes desde las 19:00 en el estadio Colima.

De hecho, esta ronda arrancó este jueves a las 19:00 en la cancha Linces Vilanova, enfrentándose Citrojugo y Atlante.

El sábado será el grueso de la programación con ocho enfrentamientos, dos a las 16:00: Halcones vs Ixtlahuacán y Guadalajarita vs Azucareros, los dos en la Unidad AFEC Isenco. Dos más a las 17:00 horas: Imperio vs Aitronic, en el campo José Martí y Sección 82 Vs Domingo Savio Albarrada, en el estadio Carlos Septién de Quesería.

A las 17:30, Santos Tonila vs SNTE 39, en Tonila; a las 18:00 Mofles Fernando vs San José del Carmen, en la Unidad AFEC El Diezmo y SNTSS Vs Real Manrique, en la Unidad del SNTSS, cerrando a las 20:00 Juventus vs Pihuamo, en el estadio Colima.

Comentarios