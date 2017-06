Sociedad Líquida: Venezuela, México y la OEA

La semana anterior, el nivel de tensión entre las relaciones diplomáticas de México y Venezuela llegaron a su punto álgido, esto en el marco de dimes y diretes en el que se vieron envueltas ambas naciones dentro de la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en nuestro país, específicamente en Cancún.

Hay plumas que han criticado la posición de México y otros países de la región, de haber buscado (y que no logró) que se aprobara una resolución que exigía la liberación de los presos políticos, el cese de la violencia y que no se celebrase la Asamblea Nacional Constituyente, que el régimen de Nicolás Maduro prevé para el próximo 30 de julio.

La crítica se basa en los argumentos más usados históricamente por la “intelectualidad” latinoamericana: intervencionismo en las decisiones de otro país, “servilismo” con Estados Unidos, propagación del “imperialismo”, mantenimiento del modelo “neoliberal”, etc., es decir, las mismas patrañas resultantes del secuestro ideológico del que ha sido víctima América Latina por parte del influyente modelo de Antonio Gramsci, y que solo ha servido para justificar los fracasos propios de nuestra región.

Entonces, la pregunta que tendría que hacerse es si ¿es válido que la OEA haya intentado condenar el régimen venezolano? Veamos lo siguiente para contestar el cuestionamiento:

El gobierno de Nicolás Maduro prácticamente ha dejado sin validez a la Asamblea Nacional, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia emitiera dos sentencias que dejaron sin poderes a dicho organismo y otorgaba nuevos poderes al mismo Tribunal Supremo y al presidente. Dicho de otra manera, más poder al presidente en detrimento del legislativo, lo que prácticamente constituyó un auto golpe de Estado.

Las protestas ante este hecho, adicionado a la escasez de alimentos y la exigencia de la liberación de los presos políticos; han llevado al asesinato de casi un centenar de personas fallecidas, esto de acuerdo al sitio español runrún.es.

De acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2016 Venezuela tuvo un decrecimiento económico del 8.0 por ciento, una inflación de 481 por ciento (que está hoy cerca del 700 por ciento) y un desempleo de 17 por ciento, mismo que subirá a 20 por ciento a fines de este año.

Las continuas devaluaciones han llevado al bolívar a perder el 99% de su valor en un poco más de siete años.

De acuerdo al Democracy Index realizado por The Economist para el año 2016, Venezuela está ubicado en la posición 106 de 167 en cuanto a su rango de democracia.

Venezuela ocupa el lugar 179 de 180 países en el ranking de Libertad Económica para el año 2016, realizado por The Heritage Foundation.

Con todos estos hechos y cifras, lo verdaderamente inmoral sería guardar silencio.

Pero lo verdaderamente lamentable no viene de las plumas de nuestra “intelectualidad” mexicana, sino de la misma sociedad que, como es costumbre, comparte toda información que le llega a través de sus redes sociales, en una suerte de revolución a tuitazos, sin mediar un análisis crítico profundo. ¿A qué me refiero?, a la cantidad de veces que se compartieron videos donde la excanciller venezolana, Delcy Rodríguez, realiza diversas críticas a México, así como a todos aquellos países que osaron criticar al régimen, mismo al que solo fue a defender a la cumbre. Afirmo que esto es lo más grave, ya que, con tal de abonar más a la cotidiana crítica gubernamental, como mexicanos somos capaces, no solo de tolerar, sino de celebrar los ataques de la representante de un país que se encuentra inmerso en una profunda crisis humanitaria cuya situación, evidentemente, está muy lejos de la de nuestro país, mismo donde tenemos la liberta de compartir estos videos tranquilamente desde algún cafetería con aire acondicionado e internet, sintiéndonos revolucionarios de redes sociales.

