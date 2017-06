Vigón y Nava, por su revancha con Atlas

En el pasado Régimen de Transferencias que se celebró en Cancún, la directiva del Atlas pactó los regresos de Juan Pablo Vigón y Carlos Iván Nava al equipo que los vio nacer como futbolistas profesionales, luego de su paso por la Liga de Ascenso con Cafetaleros de Tapachula y Alebrijes de Oaxaca, respectivamente. Ahora ambos elementos vuelven por una nueva oportunidad en el primer equipo rojinegro, cada uno con sus cualidades, pero siempre buscando aportar al equipo.

Juan Pablo Vigón, con los chiapanecos de Tapachula llegó a ser capitán y anotó cinco goles, señaló que regresa “con todas las ganas del mundo, siento que me sentó bien salir de Atlas para ir a Liga de Ascenso, fue buena experiencia y ahora vengo a aportar al equipo todo lo que sé y todo lo que agarré jugando allá”, afirmó el mediocampista rojinegro de 25 años de edad.

Vigón sabe que en el medio campo rojinegro existirá demasiada competencia interna por un puesto, ya que en la media de contención, donde mejor se desempeña, existen jugadores como Javier Salas, Rafael Márquez, Clifford Aboagye y Luis Robles, sin embargo siente que les puede competir. Además aceptó que el Profe Cruz le ha pedido cosas que no desconoce dentro del campo y que su experiencia puede ayudarle a solventar de la mejor manera.

“Me ha pedido cosas tácticas que la verdad sí sé, siento que he encajado bien en sus movimientos y siento que me puedo desempeñar como contención o como interior, es lo que me está pidiendo, siento que lo he hecho bien y ahí me puedo desempeñar muy bien en mi regreso”, apuntó Vigón en conferencia de prensa en La Madriguera.

Por su parte, Carlos Iván Nava, quien en 2014 pasar a Estudiantes Altamira, y que en la temporada 2015-2016 la jugara en el Tampico Madero en Segunda División, dijo que tras estar con Alebrijes de Oaxaca del Ascenso MX, club de donde proviene para integrarse a los Zorros, dijo que viene “muy comprometido y contento por la oportunidad, tengo una espinita, vengo a dar lo mejor de mí para hacer grandes cosas aquí”, dijo el mediocampista de 22 años de edad y que aporta velocidad y potencia por las bandas en zona de ataque.

Nava tendrá competencia directa con jugadores de la talla de Brayan Garnica, Uvaldo Luna, Fidel Martínez y Christian Tabó, ya sea por izquierda o derecha, dependiendo de perfil directo o perfil cambiado.

