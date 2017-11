Cobarde el que usa poder contra democracia: Videgaray

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, contestó a los ataques verbales que lanzó Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, contra el mandatario Enrique Peña Nieto, y resaltó que “cobarde es quien usa el poder del Estado para desmantelar la democracia”.

“Presidente Nicolás Maduro: Cobarde es quien usa el poder del Estado para desmantelar la democracia y arremeter contra su propio pueblo”, publicó el canciller en su cuenta de Twitter.

Cabe destacar que este jueves, el mandatario venezolano declaró que el presidente estadunidense, Donald Trump, ordenó a Peña Nieto dejar de decir que México no va a pagar la construcción del muro en la frontera con Estados Unidos.

“Si yo fuera presidente de México, me fuera con el pueblo mexicano y una mandarria (porra) y tumbara todos los muros que me separan con Estados Unidos y no permitiría la construcción de ese muro, pero de frente, con valentía”, sostuvo el venezolano.

Comentarios