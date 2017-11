Efectos especiales, ¿prácticos o CGI?

El viernes pasado llegó a cartelera Dunkirk, de Cristopher Nolan, una película muy anticipada y que cumplió con creces las promesas que el director hizo sobre la misma, incluidos los grandes efectos prácticos utilizados en la cinta, como aviones recreados de la Segunda Guerra Mundial o barcos reales que fueron hundidos en producción para causar las emociones y el sentimiento de claustrofobia que provoca la obra.

Varios ensayistas en internet están adorando el filme por el uso de dichos efectos prácticos y preferirlos por encima del CGI (Computer Generated Imagery) pero hace que surja la pregunta que comenzó a rondar desde principios del nuevo siglo: ¿Qué es mejor, usar efectos visuales generados por computadora o prácticos, realizados en set y con materiales reales?

Aunque para la mayoría los efectos prácticos resulten más atractivos, debido al riesgo que implica usarlos y la sensación que provoca verlos en pantalla (grandes películas como Mad Max: Fury Road no serían lo mismo sin el uso de los mismos), éstos también traen una serie de problemas bastante graves. Lo limitados que están al momento de crear grandes estructuras por ejemplo. Por mencionar un hecho relacionado, uno de los sets más grandes jamás construido es el de la película Cleopatra hace más de 60 años, y que hoy se encuentra aún en pie, sin ningún uso en particular, dinero perdido. O Ciudad Gótica para Batman, de Tim Burton, una ciudad construida desde los cimientos para grabar en ella y que sufre el mismo destino que el de Cleopatra.

En cambio muchos hasta el día de hoy no se percatan que en The Avengers no hay casi ninguna toma grabada en exteriores, en la ciudad de Nueva York, sino que casi todo es en set con pantalla verde, o que la capa de Superman y de Batman en Batman v Superman es irreal, no existe; o que en la saga actual de El planeta de los Simios no se ha usado ningún simio vivo, todos han sido generados por computadora desde cero.

Se ha abusado de esta tecnología, de ello no cabe duda, pero lo que debemos comprender (al igual que muchos directores ahí fuera) es la razón por la que esta surgió. Para ello debemos remontarnos al primer filme grande que popularizó su empleo: Jurassic Park, de Steven Spielberg. Es un dato poco conocido que la idea original consistía en la utilización de animación stop-motion, con plastilina y maquetas para mover los dinosaurios y crear las escenas más complejas, pero Spielberg no estaba contento con ello. Necesitaba algo más, algo novedoso, algo que pudiese traer a la vida estos seres extintos. Fue entonces que se acercó “Light & Magic”, la industria encargada de los efectos visuales, y tras mostrarle la animación de un Raptor corriendo, Spielberg quedó convencido. Así es como el CGI tomó por sorpresa a Hollywood y el mundo. Tras el éxito masivo de Jurassic Park todos querían CGI, pero olvidaban que éste solo debía ser usado para aquello que la imaginación concebía pero la realidad no, como una ayuda, y no como el platillo central.

El CGI debería ser la herramienta más grandiosa para la industria, pues es aquella que permite crear lo inconcebible y volver palpable lo intangible. Si el cine es una industria de sueños, el CGI podría ser los ladrillos que los conformen. Esta tecnología no es mala, todo lo contrario. Toda herramienta debe tener un propósito en el cine: hacerte creer que lo que estás viendo es real, por ello, ya sea práctico o ficticio, de forma adecuada, ambos métodos pueden ser igual de efectivos.

