En Plática con Petronilo Vázquez Vuelvas

Platicar con Petros siempre resulta ser interesante por su entereza y pasión al defender la cultura regional y las tradiciones de los colimenses; la narrativa de sus vivencias son parte de ese sabor colimenses que disfrutamos todos los nacidos en este pequeño territorio del occidente de México.

Son muchos los temas de la plática; para empezar, lo que más le apasiona es la organización de la octogésima Feria Regional del Estado, en donde confluyen las manifestaciones culturales más arraigadas en los colimenses como son las peleas de gallos, la música de mariachi, bailables de música popular, teatro, gastronomía regional y nacional, concursos, diversión generalizada en juegos mecánicos y muchas cosas más que hacen de la Feria de Colima el evento más esperado cada año par al sana diversión familiar de todos los colimenses.

La feria no puede ser ajena a la difusión cultural, nos dice Petronilo al asumir su responsabilidad como director del Instituto de Ferias y Exposiciones del Estado de Colima, organismo descentralizado del Gobierno estatal dedicado a la administración de los activos tangibles e intangibles para realizar cada año la Feria de Colima. A la feria acuden más de medio millón de visitantes cada año y es el lugar propicio para difundir el arte, la ciencia y la cultura, por ello, en la próxima feria, a partir del 27 de octubre tendrán presencia 17 entidades del país, además de Japón y Colombia como países invitados, se presentarán eventos musicales y de diversión generalizada en el Teatro del Pueblo de entrada gratuita.

Al escribir estas líneas me llegan recuerdos de mi niñez, cuando en mi natal Tepames escuchaba a los jóvenes decir: vamos a los Perones de la feria, y fue costumbre en aquellos tiempos que cada novio le llevaba a su novia Perones de la Feria, creo estimado lector que todos los colimenses tenemos algún recuerdo de la feria. En particular, recuerdo cuando en el jardín Núñez, al centro, en donde está ahora una fuente, se realizaba el baile de Coronación de la Reina, observaba de lejos el evento y me reconfortaba pensar tener una novia y bailar con ella. También recuerdo las tandas de Chupamirto con Cantinflas, a los títeres que cantaban las pelotas de carey y en su canto decían: Las pelotas, las pelotas, las pelotas de carey, unas vienen de la Habana y otras son de Camagüey, eso sucedía allá por la década de los cincuenta, cuando todo el centro de la ciudad era una feria, algo similar a lo que el presidente municipal Insúa hace con el Festival del Volcán, nada nuevo para los colimenses de aquellos tiempos, y se terminan los espectáculos de la feria en los espacios del centro de la ciudad por las protestas de vecinos, taponeo de calles, basura y peligro de enfermedades por la mala higiene de los participantes, algo muy similar con el Festival del Volcán.

El teatro del Pueblo, con capacidad para dos mil participantes, tiene programado una serie de eventos desde danza regional hasta conciertos con música de mariachi en donde se presentará la obertura musical La Petatera, dirigido por su autor Carlos Virgilio Mendoza, con el Mariachi Juvenil Zapotiltic, que alternará con un ensamble de música de Mariachi de la CDMX.

En el despacho de Petronilo en las instalaciones de la Feria está una réplica del pintor colombiano Botero con un tema taurino de la plaza de toros, picadores, toreros y novillo; el cuadro es un reflejo de la mezcla cultural de América y Europa, de donde surgen las nuevas culturas nacionales que siempre estarán presentas en la vida diaria de todos los mexicanos y colimenses.

La Feria de Colima es un activo cultural intangible que nos sirve a los colimenses para mantener nuestra identidad y mantener a nuestro estado como una parte importante del territorio nacional.

