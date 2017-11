Independiente y SNTE 6, por pase a semifinales en futbol Diamante

Infoecos/Colima

El sábado próximo se conocerá quién de Independiente y SNTE 6 avanzan a la fase semifinal del Torneo de Liga 2017 Héctor Velasco Morán, de la categoría Diamante de la Liga de Futbol del Recuerdo.El partido de ida fue en dos partes de 45 minutos en dos sábados, quedando empatados a dos, con lo cual cerraron la ronda de Cuartos de final.

La contienda entre Diablos Rojos y de la Sección Sexta será a las 16:00 horas en la unidad El Diezmo.

De no haber diferencia en el marcador global, los Diablos Rojos del Independiente avanzarían a Semifinal por mejor posición en el torneo regular.

Si pasa el SNTE 6, en semifinales tendría de rival al invicto Universitario de San José, para que en el otro juego de esta fase se midan Deportivo Maldonado y León.

El mismo día están anunciados tres juegos amistosos: Lo de Villa vs Villa de Álvarez, en la cancha Los Pinos de Lo de Villa; Dumbo Rodríguez vs Real Sociedad, en Loma de Juárez y León vs Cruz Azul, en la unidad Morelos; los tres a partir de las 16:00 horas.

Comentarios