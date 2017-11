UdeC recibirá a 9 mil nuevos estudiantes

En nivel superior acepta a ocho de cada 10 aspirantes

Infoecos/Colima

Para el ciclo escolar agosto 2017–enero 2018, la Universidad de Colima aceptó a 3 mil 415 alumnos en los 64 programas de licenciatura de las 30 escuelas y facultades que la institución tiene en los cinco campus.

Esta cifra, que incluye a los aceptados en una segunda opción, representa alrededor de un 76.5% de los 4 mil 464 alumnos que completaron su proceso, dijo Carlos Eduardo Monroy, coordinador general de Docencia de esta Casa de estudios.

Para este año, explicó el funcionario, se decidió incluir una segunda opción desde un principio, porque el año pasado, cuando estas opciones se manejaron de manera posterior a la entrega de resultados, complicó el proceso.

Ahora, cuando el aspirante se inscribió, podía señalar otra carrera en caso de no quedar en su primera elección. La primera opción, dijo Eduardo Monroy, “se asignó a los mejores promedios y mejores resultados del Ceneval. También, en el caso de la segunda opción, se consideró a los puntajes más altos”.

Como en otras ocasiones, las carreras más saturadas fueron Medicina y Derecho mientras que las de menor demanda fueron Filosofía y Lingüística. En Medicina, 474 aspirantes compitieron por 120 espacios, por ejemplo.

Pese a que no pudieron entrar todos los que completaron el proceso, en licenciatura “la Universidad de Colima acepta a ocho de cada 10 aspirantes, algo que pocas universidades públicas del país han logrado”, aseguró Monroy Galindo.

Aceptar más alumnos, dijo el coordinador de Docencia, implica fuertes inversiones no sólo para crecer en espacios, en talleres, laboratorios, centros de cómputo y en aulas, un gasto que ocurre sólo una o dos veces, sino también para pagar profesores, que es un gasto permanente.

Además, explicó que “la Universidad debe mantener la pertinencia de los programas para que su oferta no genere demasiados profesionales en ciertas áreas en las que al final no van a tener trabajo. No es obligación de la institución cuidar que haya trabajo, pero sí tiene que estar calculando si hay un mercado laboral o si éste se satura”.

En otras palabras, “significaría más presupuesto y que la sociedad fuera más dinámica en su economía para absorber a más profesionistas”, añadió.

Este año escolar, finalizó Eduardo Monroy, la UdeC “está recibiendo a casi 9 mil nuevos estudiantes en licenciatura, bachillerato y posgrado, y está teniendo sus aulas al máximo posible en que se pueden tener.

Se están aprovechando todos los recursos, toda la infraestructura a su máximo potencial y cada año encontramos la manera de crear cien, 150 lugares adicionales, aquí o allá, concursando por infraestructura y por recursos humanos. Además, la Universidad ha crecido en un 9% en los últimos años”.

Igual que en el caso del bachillerato y el posgrado, quienes aparecieron en las listas deberán inscribirse al plantel que les correspondió, en los tiempos establecidos, obtener sus horarios y prepararse para el inicio del semestre el próximo lunes 7 de agosto.

Comentarios