Arte Total: 80 años del Taller de Gráfica Popular, el más importante centro de producción gráfica que haya existido: Alberto Híjar

“¡Las rejas de Chapultepec, las rejas de Chapultepec, son buenas son buenas, nomás para usted!”, esta canción tan corta, tan breve y tan pegajosa era cantada por los niños que visitábamos este bosque ubicado en la Ciudad de México. Era el deleite de chicos y grandes. Las rejas pintadas de verde le rodeaban para proteger la zona.

Desde el pasado lunes 31 de julio se inauguró la exposición 80 años, Taller de Gráfica Popular (TGP) y cuelgan 58 imágenes insólitas que nunca pensé pudieran exhibirse por su tendencia social en apoyo a los trabajadores y campesinos.

El curador de esta exposición es Alberto Híjar Serrano (Ciudad de México, 1935), aboga y lucha siempre porque el suelo esté parejo. Fue y sigue siendo mi gran maestro y mentor en la carrera de historia del arte, es un teórico marxista y crítico de arte mexicano, militante, sin poses, congruente con su pensar y hacer, cuyo trabajo se destaca por la relación entre política y arte e impacto con la sociedad.

Previo al recorrido para ver las estampas sobre la avenida Reforma, se presentaron en una mesa el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, el crítico de arte Alberto Híjar Serrano y el periodista cultural Humberto Musacchio, en el que advierten al espectador sobre las imágenes a las que se van a enfrentar al celebrar ocho décadas del TGP.

Alberto Híjar recordó que el TGP -que retomó en especial la tradición del grabado mexicano de José Guadalupe Posada y Manuel Manilla-, nació para enfrentar el avance nazifascista que ponía en peligro a la extinta URSS y en apoyo al Frente Popular del gobierno de Lázaro Cárdenas.

La exhibición reúne el trabajo del colectivo fundado en 1937 por Leopoldo Méndez, Pablo O’Higgins y Luis Arenal. “La exposición es un derecho a la memoria histórica, a conocer quiénes somos, de dónde venimos”, señaló Vázquez Martín.

“El Taller de Gráfica Popular se desprendió de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR), esto significa un acontecimiento histórico porque influyó a la danza, a la arquitectura, al cine, a la literatura; en fin, procrearon un movimiento con producción de signos libertarios que no despreció el humor o la ironía”, compartió Híjar.

El periodista cultural Humberto Musacchio, autor del libro El Taller de Gráfica Popular, evocó también el surgimiento y desarrollo del TGP, tras señalar que la obra de los artistas era sometida a un riguroso escrutinio, donde se valoraba la función estética y el contenido social y político.

La mejor descripción queda en voz del maestro Alberto Híjar, reproduzco -con su autorización para Ecos de la Costa– su texto elaborado para esta ocasión: TGP 80 inicia con el grabado emblemático de Leopoldo Méndez en homenaje a José Guadalupe Posada que aparece sentado frente a su mesa de trabajo viendo a través de un ventanal la feroz golpiza de policías a caballo a un grupo de ciudadanos.

Atrás de él, Ricardo Flores Magón lleva en la mano el periódico anarquista Regeneración. No se conocieron los dos personajes, pero vale la relación imaginaria porque ambos significaron las vidas de los explotados y también la de héroes, mártires y famosos del espectáculo, como los toreros Ponciano Díaz y el infortunado Granero, sufriente hasta el punto de que su carroza fúnebre fue embestida por un transporte público, según hace constar Posada.

Regeneración, a la par, dio cuenta de las luchas contra el porfirismo, recibió colaboraciones de distinguidos militantes libertarios de otros países y dio a conocer el programa del Partido Liberal Mexicano que recoge la línea anti-imperial republicana y patriótica de los liberales juaristas para actualizarla en beneficio de la revolución necesaria. Todo un manifiesto: gráfica y luchas populares, como propone la Declaración de Principios del TGP.

El antecedente del TGP en la Escuela-taller anunciada en un cartel, como resultado de la discusión agria entre Siqueiros y Rivera en 1934, intervenida por la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios para alcanzar un acuerdo político-estético.

Siqueiros, comunista, y Rivera, trotskista, produjeron un memorable documento que incluyó la organización de la Escuela-taller con sus cursos de formación teórica y práctica. En 1937, Leopoldo Méndez, Pablo O´Higgins y Luis Arenal, fundadores de la LEAR contra el fascismo y el nazismo, la Guerra Mundial, la amenaza imperialista a la URSS, la Cristiada levantada contra la educación laica, reunió a trabajadores de la cultura muy diversos en especialidades y creencias.

Alberto Híjar narra: “El TGP nació con una declaración de principios que puede leerse en la exposición. La incorporación al TGP de Hannes Meyer, quien dirigiera la Bauhaus, organizó La Estampa Mexicana para editar álbumes gráficos y libros de escritores refugiados y de mexicanos tan ilustres como Juan de la Cabada”.

Híjar aclara: “No todo fueron puños cerrados, represiones, condenas a las dictaduras y a los cristeros, celebración de la expropiación petrolera y el reparto agrario y exaltación de héroes y mártires, sino también importan las presencias del paisaje rural y urbano, los personajes pobres de la vida cotidiana, las familias trabajando, las maternidades, las narraciones de la explotación extrema como el regreso en barco de indocumentados enloquecidos al perderse en el desierto”.

También presentó otros temas que surgieron al interior del TGP: “La ternura ocupa lugar importante en las urgencias populares. Fanny Rabel contaba su desazón comunicada a Leopoldo Méndez por no frecuentar las representaciones insurgentes, a lo que el maestro respondió asegurando la ternura como derecho revolucionario”.

Cierto, el amor pleno es de izquierda profunda, de combatientes como precisa Roque Dalton, de amorosos que en la calle “somos mucho más que dos”, según precisa Benedetti, de los amorosos desentendidos del trabajo productivo, como afirma Sabines.

El Niño Judío de Fanny, entre alambres de púas, fue emblemático para los perseguidos en Europa. Su dibujo y grabado de la caravana de mineros bendecida a un costado por una mujer con rebozo, prueba la vigencia de la ternura construida en la solidaridad.

Paisajes y personajes de la ciudad, la ironía de Alfredo Zalce con el título de México se convierte en una gran ciudad hace ver al pepenador, a los sin casa, a la basura alimentadora de los pobres más pobres, todos con una gran torre al fondo.

De Iker Larrauri es El sureste ayer, hoy y mañana, con una gran cabeza olmeca al frente, la selva y al fondo, las torres petroleras. Hay también una calavera bailando con un juez de toga y birrete sobre los derechos de los trabajadores en un libro en el piso, según Pablo O´Higgins, el autor de un almuerzo obrero sobre las vías del tren y las familias trabajadoras con niños incluidos.

El chichicuilotero y El hombre del siglo XX del rubio muralista, pintor y grabador, son obras maestras del dibujo sintético. Alberto Beltrán, el más prolífico ilustrador que haya existido, ofrece la épica nacional acentuada por García Bustos que pone al lado de Zapata con fusil el reproche de “Tú, ¿qué has hecho para defender las conquistas por las que nosotros dimos la vida?”.

El tzotzil con ojos desorbitados y cadena con candado en la boca de Adolfo Mexiac, cierra la exposición prolongada en la constante reproducción de esa imagen en el mundo insurrecto.

La muestra reúne el trabajo de varias generaciones, desde el grabado Homenaje a Posada, de Leopoldo Méndez; El Hombre del siglo XX, de Pablo O’Higgins; Che leyendo, de Luis Garzón; El petróleo es nuestro, de Celia Calderón; Unidos por la paz, de María Luisa Martín; Marx, Hegel, Lenin, la Revolución, de Reynaldo Olivares; Niño judío, de Fanny Rabel, y Solidaridad con los mineros, boceto de Adolfo Mexiac grabado por Leopoldo Méndez.

También se exhiben grabados de Adolfo Quinteros, Alberto Beltrán, Alfredo Zalce, Alfredo Mereles, Andrea Gómez, Arturo García Bustos, Fernando Castro Pacheco, Elizabeth Cattlet, Francisco Dosamantes, Ignacio Aguirre, Isidoro Ocampo, Iker Larrauri, Jesús Álvarez Amaya, José Chávez Morado, Leopoldo Morales Praxedis, Luis Chacón, Óscar Frías, Raúl Anguiano, Rina Lazo, Roberto Berdecio, Sarah Jiménez y Xavier Guerrero.

La exposición permanecerá hasta el 3 de septiembre, y en los meses siguientes pasará a un espacio semejante en Iztapalapa, para finalizar en el Instituto Politécnico Nacional de Zacatenco, al norte de la ciudad, ahí donde no hay galerías de arte, ni salas de concierto ni centros de las artes, finalizó Híjar.

Desde que conocí al maestro Alberto Híjar en la universidad, me atrapó con sus ideas y su excelente buen humor con todo ello, siempre me muestra la cara oculta del arte. Trabajamos 15 años en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo un sinfín de exposiciones y textos. En algunas fue curador, aunque no aceptaba ese título. En otras fue investigador que proporcionó textos inéditos que arrojaron visiones novedosas sobre Diego Rivera y el mundo que le rodeaba.

Ahora, en Colima, seguimos trabajando proyectos, Chávez Carrillo, Mexiac, Rendón, Rivera, Frida, siempre con su buena disposición, buen humor, optimismo y compartiendo sus experiencias con el Colectivo Híjar, en el que se encuentran sus tres hijas, sobrinos y nietos. ¡Gracias, Cristina! ¡Gracias, maestro, por tanto!

