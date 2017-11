Roban bicicleta a activista por la paz

Desde 2013 ha recorrido varios estados del país en bicicleta

Infoecos/Tecomán

Ha recorrido lugares peligrosos como Reynosa, Veracruz, Michoacán y Tijuana, promoviendo la paz y la no violencia, en su bicicleta, pero al llegar a Tecomán fue víctima de la delincuencia cuando su medio de transporte fue robado.

El activista Jesús Martínez, de 51 años de edad, inició en 2013 este recorrido por varios puntos del país en su bicicleta. Psicólogo de profesión, busca la forma de transmitir un mensaje que concordara con su idea de que la paz es algo de lo que todos formamos parte.

El activista originario de Pachuca, Hidalgo, ironizó que durante su recorrido por el país, sea Tecomán el primer lugar donde su bicicleta ha sido robada.

“Lo curioso es que en muchos lugares de mucho peligro no me había pasado nada, y curiosamente en Tecomán en menos de cinco minutos ya no tenía bicicleta”.

Señaló que este vehículo es “además mi medio también para conseguir recursos para el movimiento.

“Desgraciadamente me quedé sin vehículo, sin recursos, sin manera de conseguir nada y estoy aquí atorado en Tecomán”, mientras detallaba que la bicicleta tiene un costo estimado de cinco mil pesos.

Márquez Martínez arribaba de Ensenada, Baja California, y tenía de trayecto pasar por la ciudad de Tecomán hacia el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, para de allí adentrarse al centro de país y regresar a su lugar de origen.

Comentarios