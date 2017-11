Sociedad del conocimiento: 8 de agosto de 1879

Fecha conmemorativa, nacimiento en San Miguel Anenecuilco, Morelos, de Emiliano Zapata Salazar, el caudillo militar del Sur (origen, rural), convertido en líder durante el movimiento revolucionario en el país (1910-1920). El papel de Zapata junto con Villa fue trascendental para el derrocamiento de la dictadura de Porfirio Díaz y la caída del gobierno usurpador de Victoriano Huerta.

Durante la revolución mexicana fue conocido como El Caudillo del Sur, El Atila del Sur, El Tigre del Sur, era un revolucionario idealista y convirtió la reforma agraria en uno de los pilares de esta lucha, finalmente le costaría ser asesinado en 1919. El Caudillo del Sur provenía de una familia que vivía bien, contaba con sus propias tierras –no trabajaban como peones de las plantaciones de caña de azúcar de su estado-.

Algunos documentos señalan que era una persona culta, refinada, buen jinete y torero. Su disputa inicia desde 1909 cuando es elegido como presidente municipal del pequeño pueblo de Anenecuilco, defendiendo las tierras de sus vecinos de los terratenientes.

Cuando el sistema legal de la época falló en contra, no dudó en levantarse en armas junto con los campesinos, hasta no lograr que las tierras que fueron quitadas con el uso de la fuerza de las armas a sus legítimos dueños regresaran, situación que no le tocó vivir, pero su ideal fue plasmado y hecho realidad.

A Zapata le sucedió lo mismo que a muchos idealistas carismáticos del mundo, se ha hecho más por sus ideales tras su muerte, tras haber sido traicionado y asesinado, porque se convirtió en un mártir. Hoy se le recuerda como un visionario que luchó por los derechos de los campesinos oprimidos por los hacendados.

En la actualidad, la situación de los pocos que viven del medio rural es lamentable, también de quienes se dedican a su comercialización, máxime cuando se habla de la palabra importación o exportación, más con los Estados Unidos. Los productos del campo mexicano están en desventaja frente al imperio yanqui, peor escenario desde la llegada de Donald Trump que busca proteger a quienes importan y exportan en su país.

Los intermediarios del campo, algunos de ellos conocidos como coyotes, su quehacer también ha contribuido al hundimiento del mercado de productos que provienen del campo, compran en condiciones desfavorables a los campesinos, dejándolos en la profunda miseria, cuando estos carniceros revenden a buen precio, obteniendo ganancias honorables.

Por eso a últimas fechas hay algunos campesinos que vemos en más de una esquina en las ciudades vendiendo sus productos directamente. La forma de vida de la mayoría de quienes están en el medio rural es aislada, solo se dedican al campo o ganadería.

El campo mexicano es pobre, hundido por el gobierno, por el Estado, por los líderes del medio rural, por los ejidatarios, por los propios campesinos y también porque los ciudadanos lo permitimos, eso nos debilita, nos hace dependientes.

La mayor parte de lo que necesitamos para nuestra supervivencia alimentaria lo tenemos que comprar al exterior. En México no podremos salir de nuestra situación si no fortalecemos al medio rural, pero sin engaños, sin mentiras, sin mantener ejidatarios que han vivido del gobierno y de préstamos sin hacer nada.

La lucha de Zapata hoy está muerta, en el olvido. El Gobierno sí cumplió en dotar de tierra a los campesinos, incluso en la entidad. A mi padre le fueron quitadas propiedades injustamente, nunca nos las pagó el Estado. Una lucha que iniciaré vía legal, no con manifestaciones estériles, sin fundamentos. Esas tierras entregadas hoy están en el olvido, a quienes supuestamente el gobierno benefició, emigraron a los Estados Unidos de Norteamérica, muchos ya fallecieron. Así como el caso éste, en la entidad son muchos. A Emiliano Zapata debemos honrarlo con hechos.

