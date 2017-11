Camino Real

La algarabía de los asistentes a la asamblea nacional del PRI habla a las claras de que no pudo terminar mejor el convivio partidista que culminó en la Ciudad de México con discursos triunfalistas de todos los que usaron el atril, pero especialmente del líder nato del priismo, Enrique Peña Nieto, y del presidente del CEN, Enrique Ochoa Reza. De hecho, en un encendido discurso, Peña reportó listo al partido para las elecciones de 2018, en las cuales, dijo por su parte Ochoa, irán por todo.

Lo que hace ser tan optimistas a los priistas son las modificaciones estatutarias instituidas por los asambleístas como, entre otras, la eliminación de los “candados” que exigían muchos requisitos al ciudadano que quisiera ser candidato a Presidente de la República. Con la dichosa reforma estatutaria bastará que el interesado se diga simpatizante del partido, y listo; mas como en esa tesitura pueden estar varios cientos a los que repentinamente les brotará por todos los costados, por dentro y por fuera y por arriba y por abajo su enorme simpatía por el PRI, entonces se aplicará a rajatabla el Artículo Único de los Estatutos no Escritos, que dice: el simpatizante que aspire a la candidatura a la Presidencia de la República deberá contar, a “güevo”, con el visto bueno del líder nato del partido. Ya veremos cuántos pueden pasar por ese semáforo.

En calidad de mientras, los analistas y observadores, con esa agudeza, sagacidad e inteligencia que les caracteriza, han coincidido en señalar a uno como el recipendario de la modificación estatutaria del PRI: Antonio MeadeKuribreña, actual secretario de Hacienda y Crédito Público y anteriormente titular de Desarrollo Social y de Relaciones Exteriores con Peña Nieto; y en el sexenio de Felipe Calderón, secretario de Energía y de Hacienda. Pero, por si las moscas, otros no le quitan los granos -como en la lotería de las kermeses de pueblo-, a Miguel Ángel Osorio, José Narro, Enrique de la Madrid y Aurelio Nuño, no vaya a ser que la reforma sea pura distracción para destantear al enemigo. Lo cierto es que, desde los últimos días de junio, el Gorgojo López Obrador dijo, haciendo ademanes convincentes con sus manitas que no le paran cuando habla, que Meade será el candidato del PRI y que habría otro candidato “palero” de la alianza PAN-PRD.

De aquí en adelante las cosas se pondrán color de hormiga en la sucesión presidencial. Van a volar las peinetas.

MESÓN

Los hechos delictivos son cada vez más frecuentes y más escandalosos, como la persecución policíaca a dos presuntos sicarios que hace días ocurrió en la colonia San Pablo, donde, previa balacera más tupida que en una película de los Almada en que hasta el camarógrafo caía muerto, pudieron capturar a los matones… Por eso es que hoy más que nunca tiene sentido el llamado del gobernador, José Ignacio Peralta, a las corporaciones de seguridad y a la población en general, a trabajar coordinados para combatir el flagelo… Luego de los hechos del martes se efectuó en las instalaciones del C4 una reunión extraordinaria del grupo interinstitucional de seguridad encabezada por el propio Gobernador y los titulares de las dependencias de seguridad, en la que el mandatario destacó y reconoció a los agentes de la Procuraduría de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública, pues, no obstante el evidente peligro, con valentía y eficacia lograron la detención de los delincuentes sin que nadie resultara herido en diversas partes del cuerpo -ni modo que del alma- como dice cierto reportero… Pero el llamado de Peralta no solo es a las corporaciones de seguridad del estado y la Federación, sino a las policías municipales, pues algunas de ellas, por órdenes superiores, se han mostrado reacias a participar con el Gobierno del Estado en tareas de coordinación contra la delincuencia… El llamado del Ejecutivo estatal debiera tener respuesta inmediata, afirmativa y categórica, por parte de las autoridades municipales, sobre todo de Colima, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez, que son las que más han mostrado oídos sordos, pese a que no es la primera vez que se les convoca… El ejemplo más claro de esta irresponsabilidad es el alcalde de Colima, Héctor Insúa, quien, según la estadística, gobierna a uno de los 50 municipios más violentos del país, de lo que parece no darse cuenta, pues no se conoce acción de sus policías ni se tienen antecedentes de acciones conjuntas con el Gobierno del Estado en materia operativa y de prevención para combatir la delincuencia… En fin, aún estamos a tiempo de cada quien se ponga a trabajar en la estrategia de coordinación que, pese a los hechos delictivos, está dando resultados positivos sacando a delincuentes peligrosos de las calles, como ocurrió el martes… CARLOS SOTELO, integrante del Comité Nacional del PRD, sin tantita pena se dedica con alma, vida y corazón a crear en Colima comités de apoyo para el Gorgojo López Obrador, luego de que en la Ciudad de México, junto a otros perredistas calcetines (por lo fácil que se voltean) acordaron trabajar con esa finalidad… Alejandra Barrales, lideresa del PRD, con su cara de flojera parece que ni se entera que las gallinas se le salen del huacal… ¡Arrieros somos!

