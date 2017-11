Alejandra Rodríguez aplaza el paso de Chiquititas a la liguilla

Infoecos/Colima

Las Villanas de la mano de su artillera Alejandra Rodríguez, que anotó en cinco ocasiones, le impidieron a las Chiquititas dar un paso en firme rumbo a la liguilla del Futbol Femenil, al golearlas por 8-1, en duelo de la fecha 27 realizado en el campo Mary Villa Montero, en la unidad deportiva de Comala.

El cuadro sopero es tercero de la tabla con 52 puntos, obtuvo la fácil victoria gracias a los cinco tantos de Alejandra Rodríguez, que llegó a 30 en el certamen y está a dos de la puntera Maribel Torres, más dos de Celeste Garibay que ya tiene 22, y uno de Paulina Monserrat Simenthal.

Por su parte, Chiquititas, con la derrota, se queda en la séptima plaza con 34 unidades, y será rebasado por San Marcos que lleva 31, y que en la cancha de Flamingos le va ganando 5-1 a Ayuntamiento Villa de Álvarez, en juego que el árbitro detuvo a medio tiempo por truenos que solo él escuchó.

Acerca de la cancelación de este cotejo, hay inconformidad por parte de las jugadoras de ambos equipos, pues dicen que solo era un sereno, que no estaba ni cayendo rayos, ni estaba tronando y el campo no estaba encharcado, sin embargo el juez se montó en su macho y no las dejó terminar. Por San Marcos Selene Cortez hizo tres goles y por Ayuntamiento Vianey Macías.

Y siguiendo con bastos, en el campo DoSa el árbitro también dio de qué hablar, pues llegó media hora tarde al partido entre Deportivo Cremas y Niupi, y cuando mandó llamar a los equipos para jugar solo se metieron las Cremas, por lo que levantó el default a su favor.

En la unidad Gustavo Vázquez Montes las Chispitas golearon 4-1 a Panthers, resultado que ubica a las ganadoras en cuarto lugar con 51 bonos, y a las felinas las deja en el noveno puesto con 26 unidades. Por Chispitas Dulce Pizano hizo dos goles, Mariana de la Rosa y Claudia Chacón anotaron uno.

LAS GOLEADORAS

Maribel Torres Deportivo Cremas 32

Alejandra Rodríguez Villanas 30

Yazmín Álvarez Incode 23

Celeste Garibay Villanas 22

Isabel Castillo Niupi 21

Vanesa Cárdenas Ayuntamiento 17

Gabriela Lagarda Niupi 17

Lupita Méndez Linces 17

Melanie Quiroz Chispitas 15

Sheila Muñoz Villanas 15

Selene Cortez San Marcos 15

Sugey Puga Incode 14

Jazmín Zamora Incode 13

Carolina de la Torre Cremas 13

Susan Bejarano Incode 12

