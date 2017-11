Corte analiza impugnaciones contra Constitución de CDMX

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició la revisión de las impugnaciones presentadas contra la Constitución de la Ciudad de México.

En la primera jornada de discusión, el debate se centró en si se cumplió o no con el proceso legislativo por no consultar a las personas con discapacidad, lo que podría resultar en la anulación de toda la constitución de la capital del país.

“Esta Suprema Corte estudiará por primera vez un instrumento fundacional estatal, es decir, la Constitución de una entidad federativa, la original y, en su totalidad que, como todos saben, se discutió y aprobó a través de un proceso extraordinario mediante la elección de una Asamblea Constituyente”, señaló Laynez.

Cinco de los ministros emitieron un ” voto preliminar” en el sentido de que no se consultó a las personas con discapacidad, lo cual condicionaría la validez del proceso legislativo del que surgió el documento…

“Una violación de este tipo no trae como consecuencia la invalidez solamente de los preceptos relacionados con pueblos y comunidades indígenas o con personas con discapacidad, sino todo el ordenamiento legislativo. En este sentido, he votado reiteradamente. En el caso concreto, coincido con el proyecto por lo que hace a que se cumplió con la consulta indígena, aunque por razones distintas a las que están en el proyecto; sin embargo, estimo que no se cumplió con la consulta a la que está obligado el Estado mexicano en materia de personas con discapacidad”, indicó por su parte el ministro Arturo Zaldívar.

Sin embargo, una mayoría de seis ministros consideró que la consulta sí se llevó a cabo.

“Yo considero que es suficiente y que no puede llegarse al extremo de invalidar la norma completa, además de que en esta norma se están reconociendo los derechos, es un sentido totalmente propositivo y a favor de los derechos de las personas que no hace una restricción de derechos que pudiera combatirse frontalmente”, consideró el ministro Luis María Aguilar.

El debate sobre las impugnaciones presentadas contra la Constitución de la Ciudad de México continuará hoy martes.

