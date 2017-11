En volandas: La lectura

Le Point, semanario francés, dedicó los últimos meses a publicar grandes entrevistas. Una, en particular, tiene vínculos con la lectura, hecha a Alberto Manguel, quizá uno de los escritores que esclarece (como lector profundo, claro está) los vericuetos de este proceso: pista de aterrizaje y despegue vitales. Los sintetizo en mi versión al español. Manguel es actual director de la biblioteca nacional de Argentina (quizá, para muchos, el mejor país del mundo, por la nostalgia, el tango y otros productos de exportación).

“Continúo creyendo que un verdadero conocimiento del mundo sólo pasa por las palabras. Posiblemente, existen personas que logran comprender el mundo por otros caminos y rodeos. Para mí es necesario poner palabras sobre las cuestiones existenciales, sobre cualquier experiencia. Entonces, en los libros encuentro siempre las mejores palabras.

“Todo lector descubre un día u otro que la literatura no se organiza por sujetos, nacionalidades o cronologías, sino según asociaciones íntimas, a veces secretas. Para cada lector existe una historia de la literatura en la cual todos los autores, todos los géneros, todas las nacionalidades están mezclados. Para Borges, esta mezcla era su método de trabajo. Un lector descubre la mecánica de la escritura. La lectura compromete no sólo esta relación de placer con el texto, sino también una investigación más formal sobre el modo de proceder de cada autor y esta encuesta también es un placer.

“El lector ideal es, ciertamente, el traductor. Traduciendo debe comprender de qué modo el texto es hecho para rehacerlo a su modo. Esto plantea la cuestión de la definición de la literatura misma. Un texto literario son palabras escogidas para ser puestas en un orden que les da musicalidad.

“Todo lector transforma el texto que lee en experiencia limpia, según su propia carga cultural, emocional y personal. Por eso un texto no es lo mismo en el curso de las lecturas hechas a lo largo de una vida, se hace otro libro cada vez que lo leemos.

“Todo el mundo no comprende hasta qué punto don Quijote es un texto subversivo, una defensa de los derechos fundamentales del individuo y un alegato para la desobediencia civil. Don Quijote es el hombre que quiere devolver la justicia a su sitio, siguiendo las leyes caballerescas. Para él, hay que actuar de modo justo en una sociedad injusta, cualquiera que sea el costo. ¿Quién tiene este coraje hoy?

“En una sociedad de la rapidez y de la facilidad, el acto que va en contra de esta facilidad, con lentitud, profundidad, reflexión, es decir la lectura, se vuelve un acto subversivo.

“¡Hay ciertos libros que se podrían también designar bajo el término de jabones o pizzas, vendidos en grandes superficies! El lenguaje escrito es compartido por varias zonas de actividad: la literatura, por cierto, pero también el comercio, la política, la publicidad. El valor de una lectura es definido por la naturaleza del texto y su contexto. Lo que estamos perdiendo es la capacidad que hay que leer de modo activo. Acuérdese de esta leyenda inventada por Platón en Fedro: el dios egipcio Thot le ofrece al faraón el arte de la escritura. El faraón se niega porque piensa que aceptarlo conduciría a perder la memoria. ¡Tiene razón! Un texto escrito guarda la memoria de nuestra experiencia individual y colectiva. En la Edad Media, leer (en voz alta) implicaba todo el cuerpo, incorporábamos el texto en sí con los ojos, boca, manos. Ahora no hay más pena que aprender de memoria sin comprender verdaderamente los textos. Los bibliotecarios se quejan de lo que los jóvenes hoy no saben asimilar una información y digerirla para transformarla en un texto que sea limpio para ellos. Es gravísimo, pero no exime de culpa a la tecnología, es la lógica comercial publicitaria que nos rodea y quiere que seamos no criaturas de reflexión sino consumidores.”

DICTERIO

El Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Social emula (literalmente) a los espías gallegos. Su comunicado de prensa adolece de todos los males de quienes ignoran las reglas básicas de la escritura. Mañosamente, circuló un documento que intenta probar que medra en alguna parte de la geografía colimense: endosa un texto ejemplar para quienes deben encontrar todas las deficiencias posibles de una redacción opaca, sintaxis huérfana, morfología caduca. El comunicado manifiesta las huellas dactilares de una estructura comunicativa improcedente en lo fundamental: cacofonías, redundancias, barbarismos, solecismos y todos los vicios que impiden claridad más ecuanimidad política.

