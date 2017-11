Interés Público

LA RAZÓN DEL CONFLICTO EDUCATIVO

Desde que inició el gobierno de Ignacio Peralta se identificaron, en el sistema educativo estatal, una serie de irregularidades, entre las que destacaron un grave déficit financiero de mil 600 millones de pesos y más de tres mil 500 movimientos laborales al margen de la Ley General del Servicio Profesional Docente, lo que refleja una actitud dispendiosa de las anteriores autoridades educativas y el nulo apego legal a la reforma educativa.

De igual forma, entre estas irregularidades que violentan la ley están los comisionados sindicales, figura que en el pasado le resultaba altamente lucrativa a quienes pertenecen a la cúpula del sindicato magisterial, pero que ahora contraviene y violenta los preceptos constitucionales de la reforma educativa. Estos comisionados, por cierto, cobraron indebidamente 45 millones de pesos, de acuerdo a fuentes oficiales.

Si algo ha caracterizado al gobierno de Ignacio Peralta es el apego a la ley y la normalización de la función gubernativa. Por eso, en el primer año de su gobierno y en los meses subsiguientes, se ha dedicado prácticamente a remozar las finanzas estatales, así como a regularizar su funcionamiento. El rubro educativo, al igual que el financiero, no es la excepción.

Para transformar todos los indicadores de calidad educativa de Colima, la Secretaría de Educación debe mantener su irrestricto apego a la reforma educativa. En ese sentido, su titular, Óscar Javier Hernández Rosas no puede incurrir en facilismos y torcer la ley, aunque esto le ahorrara conflictos y problemas.

No se puede regresar a la tranquilidad ilusoria a cambio de prebendas, pues la premisa debe ser invariable: la ley no se negocia. Y para eso el titular de Educación debe continuar con un firme y estricto apego a las normas jurídicas; mantener, por otro lado, un equipo de trabajo sólido y generar, además, un diálogo fructífero con directores, supervisores, jefes de área, docentes y padres de familia.

Las instituciones de gobierno deben actuar con total respeto a la ley y, por ningún motivo, dejarse doblegar por presiones de grupos. El gobierno de Ignacio Peralta debe continuar marcando una política educativa que impida el regreso de aviadores y la posibilidad de que se vuelvan a realizar, desde las componendas entre cúpulas, los movimientos irregulares de plazas del servicio educativo.

De ahí la importancia de continuar impulsando el modelo vigente de asignación e integración de plazas de la Secretaría de Educación, el cual se realiza en el marco de la Ley General del Servicio Profesional Docente, mediante convocatoria o por oposición, y en un evento transparente y público, lo que da certidumbre y fortalece un principio que ningún ciudadano puede rechazar: que solo los mejores docentes estén frente al aula y den clases.

Los ciudadanos estamos hartos de la corrupción, pero en particular aquella que lucra de la educación de la niñez y juventud de México. Por eso es inaceptable regresar a las viejas prácticas, donde no se podía ingresar al sistema educativo si no se tenían padrinos en el sindicato o en las dependencias de gobierno.

Por otro lado, la gran mayoría del magisterio colimense cuenta con un gran nivel de preparación y está comprometido con la educación. Por eso las metas de evaluación colocan a la entidad entre las mejores del país, de acuerdo al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y también como una de las principales entidades que están a la vanguardia en la aplicación de la reforma educativa.

Sin embargo, esto solo se puede lograr manteniendo un respeto irrestricto a los derechos y prelación de los trabajadores de la educación y un ordenamiento exhaustivo de la administración de la dependencia. Gracias a eso, de acuerdo a información pública, no hay deuda contraída y todos los compromisos con proveedores se han normalizado.

Además, no obstante de que las relaciones no son nada tersas con las dirigencias sindicales, hasta el momento no hay registro de alguna demanda laboral contra la dependencia durante la administración de Ignacio Peralta.

Los líderes de las secciones 6 y 39 del SNTE, Héctor Prisciliano Aguilar y Heriberto Valladares Ochoa, hacen bien al solidarizarse con los más de 150 docentes de inglés que no fueron recontratados para iniciar clases en las escuelas de tiempo completo el 21 de agosto, ante la desaparición del recurso económico federal que solventaba sus salarios.

No obstante, este respaldo y acompañamiento no debe transgredir la ley ni derivar en una serie de acciones que vulneren –esos sí— a sus agremiados. Si no hay pruebas que avalen, de manera categórica, la violación de los derechos laborales de los docentes representados por las secciones 6 y 39 del SNTE, difícilmente las dirigencias podrán fundamentar algún tipo de acción que ejerza presión a la autoridad educativa.

Una estrategia orientada a la confrontación y al desencuentro, solo afectarían a la niñez y juventud colimense, además de que dañarían irreversiblemente la imagen del magisterio colimense. Solo queda la alternativa del diálogo. Ya el Gobernador dio a conocer que está gestionando un esquema que permita la recontratación de estos docentes de inglés de las escuelas de tiempo completo.

Dentro de ese esquema, Ignacio Peralta invitó a los ayuntamientos a que se comprometan a poner un peso por cada peso que ponga el estado y, de esa forma, sustituir el recurso faltante del Gobierno federal. Ante la falta de respuesta de los ayuntamientos, sería bueno que el magisterio preguntara a las y los alcaldes si se suman a esta propuesta del Gobernador. Y es que como en el tema de seguridad, en éste parece que tampoco las alcaldías le quieren entrar.

INFORMACIÓN VS EL SOSPECHOSISMO

El domingo por la mañana causó alarma y conmoción una explosión que se generó, de acuerdo a análisis periciales, por una acumulación de gas en uno de los locales de la Plaza Perla, ubicada en avenida Venustiano Carranza y calle Jilgueros, en la zona norte de la ciudad de Colima.

De acuerdo a los peritajes preliminares realizados por la Procuraduría General de Justicia del Estado, se descarta que el incidente haya sido provocado o que se trate de un hecho delictivo. Y es que en las redes sociales cundió el sospechosismo entre algunos usuarios, quienes propalaron el rumor de que se trató de un artefacto o dispositivo explosivo.

Afortunadamente no se registraron pérdidas humanas ni personas lesionadas por estos hechos, sin embargo sí hubo una gran expectación e incertidumbre posterior al siniestro. En este espacio hemos dimensionado la importancia de un manejo informativo veraz y oportuno, que informe a cabalidad a la población y que despeje las nubes de la rumorología.

Por eso, desde el primer momento, se informó que el Sistema de Protección Civil Estatal atendió el hecho, con la colaboración de Bomberos y otras instancias de seguridad pública, así como el ejército. El mismo Gobernador, a través de su página de Facebook, reveló que de acuerdo a la información recabada por la Procuraduría el suceso se originó por una fuga de gas.

“Estamos muy atentos y pendientes de lo acontecido. Pedimos a la población mantener en buen estado sus instalaciones de gas y seguir las recomendaciones de protección civil”, puntualizó el Gobernador en su mensaje por esta red social.

Por la magnitud de la onda expansiva, el estrépito de la explosión se pudo percibir a varias cuadras de distancia y dejó daños materiales en algunos locales y negocios aledaños a la plaza. Esta clase de siniestros no son comunes en Colima, de ahí la gran expectación que generó.

Sin embargo, al consultar videos e imágenes de explosión en locales o comercios por acumulación de gas, se puede apreciar similitudes con las imágenes de destrucción y daños materiales del domingo pasado en Plaza Perla. Se trata, a grandes rasgos, de explosiones de una gran intensidad y que pueden incluso destruir estructura de ladrillos.

En este caso, se mencionó en un primer término que los tanques de gas estaban intactos, pues se encontraban en la parte alta del edificio, resguardados en el techo. Por eso no presentaron afectación alguna, porque la fuga se originó en uno de los locales de la planta de abajo.

Si bien en gran parte este sospechosismo se debe a la situación de inseguridad y violencia que prevalece en el estado, tampoco se debe permitir la proliferación de rumores y el mal periodismo, pues incluso algunos portales de noticias se dedican a difundir imágenes de ejecutados y escenas de violencia que no sucedieron en Colima, pero que para efectos de impacto en visitas es lucrativo.

Lucrar con el miedo de la población es un recurso tan deleznable como promocionar y sobredimensionar la violencia, la pobreza, la discriminación y cualquier otro factor que demerita la calidad de vida de la población. Contrario a eso, la información debe ser clara, precisa y veraz. Solo así se puede combatir al sospechosismo: con hechos fundamentados en la realidad y que reflejan la verdad fáctica.

EL PRI, LAS CARTAS SOBRE LA MESA

En la pasada Asamblea Nacional del PRI, donde participaron cientos de delegados de ese partido, se modificaron sus documentos básicos, además de que se estableció el piso parejo para los aspirantes a cargos de elección popular. Así, tanto priistas como simpatizantes no afiliados podrán contender a convertirse en candidatos por el tricolor, de cara a la elección de 2018.

De esa forma, cualquier ciudadano puede convertirse en candidato, sin importar los niveles e incluso a la presidencia. Antes de estas modificaciones, los candados establecían que para ser candidato se requería ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos políticos; ser militante del partido; no haber sido dirigente, candidato ni militante destacado de partido o asociación política antagónica al PRI; mostrar una conducta pública adecuada y no haber sido condenado por delito intencional del orden común o federal, así como tener al menos 10 años de militancia priista.

El resto de los requisitos siguen vigentes, pero ya no será necesario estar afiliado para poder postularse a la candidatura. Durante la Asamblea Nacional se aprobó también la eliminación del requisito de 10 años de militancia para quienes sí están afiliados al partido. Con esa resolución se abre la puerta para un mayor número de candidatos jóvenes.

De igual forma, el tricolor aprobó otorgar 30 % de candidaturas a jóvenes, así como 10 % para indígenas, además de garantizar la paridad de género en la postulación de candidatos. Otra de las propuestas aprobadas fue la de prohibir los “chapulines pluris” al interior del partido.

De esa forma, quienes sean senadores de la República, diputados federales y locales por el principio de representación proporcional no podrán ser postulados en la elección consecutiva para el mismo cargo y por la misma vía. También se concedieron nuevas atribuciones a la dirigencia nacional para definir los temas de coalición y se creó una Secretaría Anticorrupción en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Finalmente, los dictámenes aprobados fueron los establecidos en las cinco mesas temáticas realizadas previo a la Asamblea, como estatutos, declaración de principios, visión de futuro, ética y rendición de cuentas y programa de acción. Estas mesas temáticas buscaban establecer las bases de un plan anticorrupción.

Vale la pena destacar la presencia de actores políticos importantes dentro del priismo, como Beatriz Paredes y Manlio Fabio Beltrones. Aunque estos actores no figuran como candidatos a la presidencia de México, su participación será importante para definir la ingeniería política que impulsará el partido para definir la plataforma política, toral para quien abanderará la candidatura presidencial por el PRI.

¿Y LOS JÓVENES DE PAN?

Sin mucho éxito, el ingeniero Enrique Michel ha comenzado su operación cicatriz, con el objetivo de soldar las fracturas y rompimientos que ahora tiene dividido al panismo local. Poco efectiva ha sido su estrategia, principalmente porque se ha dedicado a visitar aquellos grupos afines, en lugar de buscar la conciliación aquellos militantes que no apoyaron su dirigencia.

De continuar excluyendo a Riult Rivera y Julia Angulo, Enrique Michel solo ahondará aún más las divisiones y diferencias políticas al interior del blanquiazul. Por otro lado, el PAN no puede dejar fuera a sus activos jóvenes, pues claramente se ve un sector del panismo –el mismo de siempre–, representado por Fernando Antero, Jorge Luis Preciado y Martha Sosa que buscarán posiciones plurinominales en la próxima elección.

Son los mismos rostros de siempre, ya algunos bastante ajados, y que marcan un continuismo que perpetúa la inercia política dentro de ese partido. Son pocos los jóvenes del panismo que pueden generar propuestas y cambios positivos, como Riult Rivera, Julia Angulo o Adriana Mesina. Sin embargo, más allá de estos actores políticos, el ingeniero haría bien en impulsar a los jóvenes panistas.

Los jóvenes pueden aprovechar la experiencia de Enrique Michel, y el ingeniero puede dejar una importante herencia política al impulsar a los nuevos actores políticos. Ese podría ser su mejor legado político: impulsar la carrera de los futuros políticos del PAN.

