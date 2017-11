MicroOpinión

Se omitió sumarse al combate a la delincuencia y la tragedia llegó, se adeudó dinero a Bomberos y un local del Centro se incendió, no se supervisaron medidas de protección civil en negocios y una explosión los voló; y hasta hechos los daños usted se sumó. Alcalde Insúa, no es ataque, le imploro, por favor ya no omita lo fundamental, ya basta de negligencias, hoy son daños materiales, mañana vidas humanas.

