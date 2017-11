Políticamente Incorrecto

El mundo está tan lleno de opiniones como lo está de personas. Y usted sabe qué es una opinión. Uno dice esto, y algún otro dice aquello. Cada cual tiene una opinión, pero la opinión no es la verdad; por lo tanto, no escuche una mera opinión, no importa de quién sea, sino descubra por sí mismo qué es lo verdadero. La opinión puede cambiar de la noche a la mañana, pero no podemos cambiar la verdad. –Jiddu Krishnamurti.

MÁS MEDIA

¿Estamos preparados para la verdad? Tras una noche de música y trago vienen las preguntas que sobrias las personas poco se atreven a formular, ¿manipulan los medios la información? Y es que pareciera extraño que ante un mismo hecho cada medio describa el suceso de manera diferente, con distinto encabezado y en ocasiones cuerpos de la nota opuestos. Entonces, se pudiera pensar que un medio dice la verdad y los demás mienten ¿o no?

La búsqueda de la verdad es tan vetusta como la humanidad misma, sin embargo, Nietzsche no se conformó con afirmar la muerte de dios sino que también sentenció a la verdad, pues dijo, existen hechos y existen interpretaciones. Para ser más claros, el alemán aseguraba que ante cualquier hecho la interpretación al mismo sería distinta según los ojos del que mira.

Entonces, si trasladamos la tesis nietzscheana a la realidad de los medios de comunicación, no es que un medio diga la verdad y los demás mientan sino que cada medio, según su línea editorial o inclinación filosófica, interpreta el hecho de una manera distinta. Esta creencia sepulta la idea de la objetividad, pues la objetividad no puede ser absoluta, ya que no se apega a todas las interpretaciones, por lo tanto, los medios de comunicación pueden ser replicadores de fundamentalismos y totalitarismos o, por otro lado, buscar la pluralidad.

La interpretación de los hechos puede estar sujeta a muchos factores, desde inclinaciones ideológicas, filosóficas, políticas, económicas o comerciales, es por eso que podemos encontrar medios que desde su nombre definen su línea editorial. Insisto, las interpretaciones no son en suma mentiras, lo que separa una interpretación de una mentira es la ética. El medio, cuando ético, procura apegar su interpretación al hecho respetando su línea editorial, la libertad de expresión y sobre todo el derecho del lector a la información.

Así pues, el lector se encuentra inmerso en una selva de opciones informativas. Los lectores acreditan o desacreditan a los medios según sus vivencias personales, es decir, como si de partidos políticos o religiones se tratara, el lector se verá identificado con los medios que le digan lo que quiere escuchar, es por eso que existen medios amarillistas o alarmistas que apelan a los instintos más bajos del ser humano como la pulsión de muerte o la pulsión sexual para atraer a grandes nichos de lectores, así como existen medios que refuerzan ideas existentes arraigadas en la sociedad, como las historias de héroes y villanos, lo cual se llama propaganda.

Los medios asumen su responsabilidad de informar y los lectores asumen su derecho a la información. Pero así como hay ética hay antiética, habiendo medios que se limitan a mentir, cómo, no corroborando su información, replicando historias falsas o difundiendo propaganda. Por otro lado, el lector en el ejercicio de su derecho puede optar por no ejercerlo, haciendo uso de lo que se conoce como ignorancia voluntaria, lo que es igual a la decisión consciente de no informarse, de informarse con mentiras o de no querer saber la verdad.

¿Existe solución al paradigma de la verdad? Por un lado, los medios de comunicación deben apostar a ser éticos, mientras que los lectores tienen en sus manos el poder de estar bien informados. Para que un lector esté bien informado debe contrastar las fuentes, leer la misma noticia en más de un medio, cotejar la información y elaborar sus propias conclusiones, es decir, formular su propia interpretación de un hecho a partir de una serie de interpretaciones mediáticas para así alejarnos de la parcialidad y acercarnos a la pluralidad. Pero, ¿estamos preparados para la verdad?

Comentarios