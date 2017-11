Perspectiva: Eliminar fuero, para terminar con la impunidad

Lo han hecho algunos estados del país: Hidalgo, Baja California, Nuevo León, Jalisco, Nayarit, la CDMX, Veracruz, Querétaro, Quintana Roo, Campeche, San Luis Potosí, eliminación que ha sido una exigencia nacional, para que se aplique la ley cuando funcionarios de los tres órdenes de gobierno desvíen recursos del erario hacia fines personales, enriqueciéndose con los dineros de los mexicanos. Y así, los funcionarios hagan frente a las acusaciones de corrupción que se les formulen y puedan ser procesados por los de delitos que se les imputen, sin que haya impedimento legal que pudiera librarlos de estar en la cárcel.

Los congresos locales que han aprobado las iniciativas de eliminación del fuero han sido conscientes de su responsabilidad, contrario a las que han mostrado indolencia y se han hecho de la vista gorda, para dejar pasar el tiempo, en defensa de los intereses creados, el compadrazgo y amiguismo; pero en contra de los intereses de la ciudadanía. Tal como pasa con la Legislatura del estado de Colima, que hasta la fecha no se ha manifestado si aprueban o no la eliminación. Tienen la mayoría priista y los independientes que vienen siendo más de lo mismo. Por lo pronto, se han quedado atrás.

Se eliminaría el burocratismo para llevar a funcionarios estatales y municipales a los tribunales de carácter penal, sin solicitar declaración de procedencia o trámite adicional, como se hace en la actualidad. Haciéndose efectivo el principio de legalidad e igualdad en la aplicación de la Ley y acceso a la justicia. No se trata de una casería de brujas, sino, que, quien infrinja la normatividad respecto a desvío de recursos de los impuestos, reciba el castigo que establece la ley, sin trampas, sin obstáculos, sin venganzas o persecución políticas, en una justicia pronta, tal como lo establece el artículo 17 de la Constitución. De ahí la importancia de eliminar el fuero constitucional, para deslindar responsabilidades a funcionarios de los tres órdenes de gobierno.

La idea es que queden sin fuero los diputados locales, el propio gobernador, presidentes municipales, regidores, síndicos de los ayuntamientos, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, entre otros. Los partidos políticos tan dados a hacer ruido en tiempos de elecciones, hoy es tiempo de que se pronuncien sobre la eliminación del fuero constitucional, pues estamos en vísperas de andar buscando el voto, es tiempo de que tomen como bandera la eliminación del fuero, y les aseguro que ganarán muchos votos para el 2018.

Tan fácil que en el estado que ya se eliminó el fuero, si algún funcionario estatal o municipal viola la normatividad en cuanto al desvío de dinero público, será suficiente que con la notificación a vinculación a proceso que dicte el juez que conozca de algún delito cometido por funcionario estatal o municipal, conforme a la ley, para que proceda la separación temporal del servidor público, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, para determinar si su separación es definitiva. Claro, hace falta afinar detalles de reglamentación para echar a andar dichas reformas de eliminación de fuero constitucional.

En el Pacto por México, Peña Nieto y los partidos políticos tienen el compromiso de eliminar el fuero, pero no se han puesto de acuerdo, porque los priistas quieren que el Presidente conserve la inmunidad, el PAN y los otros partidos dicen no. Este asunto apenas empieza.

RETAZO

De varios asuntos, los priistas se pusieron de acuerdo para abrir candados, para que un externo pueda ser presidente de la República sin tener 10 años de militancia. Acordaron, también, terminar con los plurinominales que buscan otro cargo por la misma vía, y abrieron la posibilidad de que un candidato externo llegue a Los Pinos. Empero, los priistas no pusieron en las mesas de análisis la independencia de ese partido del presidente de la República, o sea, ser independientes del poder presidencial. Seguirán siendo ovejas del mismo pastor, el mismo que las ha pastoreado por más de 80 años y, pese al circo en torno a la asamblea, será el presidente quien dé la bendición al ungido, después de comprometerse a cuidar de él y su familia. De eso no hay duda. Los mexicanos no caemos en el engaño de que los priistas ya son unas blancas palomitas. Seguirán estando dentro del redil presidencial… EMILIO LOZOYA AUSTIN, exdirector de Pemex, fue acusado por ejecutivos de la empresa brasileña Odebrecht de haber recibido 10 millones de dólares por contratos a modo del 2012 a 2016, investigaciones realizadas por Quinto Elemento Lab, lo que él niega y amenaza con demandar a quienes lo acusan de esas linduras. Se sospecha, que parte de ese dinero fue invertido en la campaña de Enrique Peña Nieto, pero no hay pruebas. Por eso, la PGR debe hacer una investigación a fondo para deslindar responsabilidades, pero los mexicanos no tienen confianza en esa institución, en virtud de que no hay autonomía del Ejecutivo federal. Los partidos políticos coinciden en que se llegue hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga. En mal momento se aviva el asunto de Lozoya, toda vez que estamos en vísperas de la nominación del candidato a la presidencia. Será otra raya más al tigre. El asunto dará para mucho. Es todo por hoy.

