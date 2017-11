Ragnarök: El desafío climático inminente

Según un cálculo de la ONG Global Footprint Network, entidad que supervisa el uso de recursos naturales en respuesta al cambio climático, el 2 de agosto de 2017 fue declarado como el Earth Overshoot Day, -en español, el Día de Sobrecapacidad de la Tierra-, en el cual se estima que ese día se agotaron los recursos naturales destinados para el año 2017. Con este modo de explotarlos, según la ONG, necesitaríamos 1.7 planetas para satisfacer nuestras “necesidades”.

A cinco días después de esta desalentadora noticia, The New York Times difunde una investigación avalada por una decena de científicos, acerca del cambio climático global, aunque enfocada especialmente para Estados Unidos.

UU., EN LA CONSTANTE NEGATIVA

Por parte de The New York Times, es muy admirable la determinación de mostrar información relevante para todos, aun cuando el propio cuerpo científico advirtió de no difundir ni utilizar la investigación sin tener terminado el borrador final, que recientemente ya fue puesto en circulación. Se toma con ello una responsabilidad muy importante, puesto que no tuvieron una orden de difusión o autorización por parte del gobierno de EE. UU., además de que la investigación corría el riesgo de ser desacreditada para conveniencia del poder, ya que esta investigación federal contradice la postura de Trump respecto al cambio climático.

Quizá estábamos tan emocionados con la tecnología, el mercado y la industria de nuestros tiempos, que no queríamos ver el impacto negativo que le estábamos causando a nuestro planeta. En este mundo globalizado, difícil es no darse cuenta de las variaciones en fenómenos naturales que han ocurrido en la Tierra, como el desprendimiento de un iceberg gigante en la Antártida, la mayor humedad en la atmósfera que trae lluvias más abundantes y con mayor frecuencia, el gradual aumento del nivel del mar; son hechos que van a causar efectos en el ecosistema terrestre. Ahora que pruebas científicas respaldan lo que era obvio pero que no queríamos ver, cegados por la luz de los avances tecnológicos e industriales, ya hay poco que podamos hacer. El reporte indica que incluso cuando detuviéramos las emisiones de gases de efecto invernadero -como si la pura conciencia de ello fuera suficiente para hacernos entrar en razón y llevar a cabo acciones evasivas-, la variación climática ocurrirá de la misma manera.

De acuerdo al reporte científico federal que se realiza cada cuatro años por orden de las autoridades en EE. UU., el National Climate Assessment 2017 indica que estos cambios se pueden observar en la temperatura global anual promedio, que en los últimos 30 años ha tenido un aumento de 0.7°C, y además argumentan, con alto grado de certeza, que dicho cambio no se debe a ningún fenómeno solar o natural interno, sino principalmente a la actividad humana, con el uso de gases de efecto invernadero. Siguiendo este patrón de contaminación, podríamos aumentar el promedio de la temperatura global hasta 5°C a finales del siglo; si se estabilizara, 2°C, y si se detuvieran totalmente, 0.6°C. Tan sólo una mínima variación de 2°C, afirman los científicos, puede traer consecuencias imprevisibles para los ecosistemas y sus habitantes. Entre los cambios predecibles en los fenómenos naturales están: precipitaciones, tornados, tormentas eléctricas y ciclones tropicales gradualmente más intensos, además de cambios de trayectoria de tormentas de invierno. Se enumeran también, entre otros efectos, el debilitamiento de las barreras de coral, sobreactividad de insectos, acidificación y aumento del nivel del mar.

Mientras parecemos despreocupados de este seguro apocalipsis a lenta escala cuya causa es la actividad humana, las decisiones realizadas por los líderes en este sentido van a ser críticas para las siguientes décadas. Obviamente, los países más desarrollados serían los que más responsabilidad tienen en el asunto, no en un afán acusatorio, sino en el sentido de fortalecer y llevar a cabo las políticas que ya existen para ello, no cerrándose a negociar como lo pretende hacer –otra vez- el gobierno de EE. UU. bajo el mando de Trump, al abandonar el Acuerdo de París, o como lo sucedido con el Protocolo de Kioto, donde el gobierno de Bill Clinton acordó, pero no ratificó su seguimiento. En el mejor de los escenarios, planteado por Al Gore, exvicepresidente de Estados Unidos, la decisión de Trump de sustraerse del Acuerdo de París podría ser reversible por el próximo presidente, en caso de ser uno demócrata.

Esta negativa constante de parte de Estados Unidos de atenerse a un acuerdo que contribuya a mitigar, en la menor medida posible, el impacto de la actividad humana en la atmósfera, podría fortalecer la alianza, en lugar de destruirla. EE. UU. ve el golpe venir y no se mueve, pues cree que es lo suficientemente fuerte para encarar todos los retos que se le presenten; eso sí, mientras el golpe llega, a seguir disfrutando del derroche.

Es cierto que está en cada persona tomar la responsabilidad y ponerse en acción a favor del medio ambiente, pero de nada sirve esto si los gigantes industriales no invierten en la investigación de tecnología no contaminante y planean una manera de aumentar la eficacia de los recursos limitados de la tierra, que además provocan la fatiga de nuestra atmósfera. Precisamente éste, más que cualquier otro país, no puede abandonar una alianza a favor de la Tierra, pues ha sido el país que ha impuesto el derroche de recursos como modo de vida.

