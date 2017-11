Audelino Flores desestima la protesta en su contra

Infoecos/Tecomán

El líder sindical Audelino Flores Jurado calificó la protesta de las trabajadoras de confianza en apoyo a la tesorera Martha Valenzuela como “ridiculeces” y “exhibicionismo del presidente municipal”.

Dijo que la molestia de la tesorera es la manifestación de los sindicalizados, no obstante que es pacífica y amparada por la ley, en ese sentido, dijo “mejor que se concentre en devolver el dinero por el desvío que han hecho al recurso de los trabajadores, no es el pueblo de Tecomán el que debe de pagar por una mala administración, que no quieran engañarse. Son solamente situaciones de desviar la atención para que piensen que es el pueblo, pero precisamente el pueblo los eligió para administrar y no lo hacen, se quedan y desvían el recurso”.

Afirmó no temer por las consecuencias de la denuncia que la tesorera interpuso contra él y su familia, porque no se tiene ningún elemento para proceder, “es por ello que no avanza porque ella está mintiendo, lo que no puede ocultar es el delito que cometió, quiere echarle la culpa al pueblo, pero los recursos los han desviado ellos, no el pueblo”.

En cuanto a la denuncia que el sindicato presentó hace unos días, Flores Jurado mencionó que fueron más de 500 trabajadores que de manera individual se presentaron para presentar su inconformidad, “cada uno asistió al MP, y me está culpando solo a mí, yo represento, pero somos todos los que estamos denunciando y precisamente a la autoridad que la ley marca como facultad para resolver las cosas”.

Por último, calificó como irresponsabilidad que las trabajadoras de confianza abandonaran sus puestos de trabajo para ir a manifestarse en el MP, “en las oficinas no encontraron al personal, pagan a gente que no hace nada y los traen en mitotes políticos. Lástima que el presidente se escude en las faldas de la tesorera cuando debería de dar la cara y darle solución al asunto, pero se escuda en las faldas de la tesorera”.

Comentarios