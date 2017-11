En Colima no se respeta trayectoria de Jesús Gavia

Infoecos/Colima

Jesús Gavia Montes salió en defensa de su padre Jesús Gavia Arceo, a quien el umpire Jaime Ríos calificó de no respetar las reglas ni a los umpires, citando que en Colima no se valora ni se respeta la trayectoria de su padre.

Chuyito, que estuvo presente en el juego que expulsaron a su progenitor, dice que es cierto que estuvo alegando, como todos lo hacen, “incluso algunos lo hacen más, pero mi papá como fue figura de ese deporte, pues todo se hace más grande”.

Sigue diciendo: “Yo siento que en Colima a mi papá no lo respetan, como sí pasa en otros lados, pues yo he ido con él y he visto cómo se le cuadran todos. Yo anduve por aquellos rumbos y lo que él hizo en el beisbol profesional no es cualquier cosa”.

Agrega: “Mi papá sí discutió pero nunca retó a Jaime. Repito, en otros estados a mi papá lo ven con respeto, y te hablo no de cualquier gente, te hablo de peloteros que están jugando en otros países, y que actualmente están activos”.

Por último dejó en claro que respeta a los periodistas, porque generalmente se conducen con la verdad, sobre todo en las notas donde se menciona a la familia Gavia, pero sí aclara que en el texto hay mentiras, y una de ellas es que su papá no retó al umpire Ríos.

