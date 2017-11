Escaparate Político

SEGUNDA DE DOS PARTES

INSEGURIDAD EN TECOMÁN. El edil tecomense, José Guadalupe Lupillo García Negrete denuncia que la federación le redujo recursos para proteger la seguridad en su municipio, por lo que demanda una rectificación al respecto y solicita se aumenten los recursos federales para Tecomán, para atender este rubro tan delicado. De ser así, le asiste la razón al alcalde iguanero y esperemos que haya comprensión del Gobierno federal al respecto, al tratarse de un problema de alta exigencia social, ya que está catalogado como uno de los municipios más violentos del país. Por lo pronto, es destacable que hay voluntad política del Gobernador para apoyar dicho rubro, como lo demuestran las gestiones ante la Sedena para tener colaboración de los militares. EL TAPADO. Hay que reconocer que el presidente Enrique Peña Nieto ha sabido mantener muy bien guardado el tema del tapado. Es la hora que no sabemos a ciencia cierta quién será el candidato presidencial. Ha trascendido en los círculos políticos que en México, la bufalada nomás espera la señal de arranque para ir a rodear a José Antonio Meade, el secretario de Hacienda, quien parece ser el bueno. Sin embargo, no hay ninguna certeza, ya que también suena el doctor José Narro Robles, secretario de Salud y exrector de la UNAM, quien ha dicho que es un honor que se le mencione como posible candidato presidencial. Parece ser que a Osorio Chong ya se le cayó la postulación por el tema de la grave crisis de inseguridad en el país que no ha podido solventar, y el tiempo ya se le fue. Otro al que ya se le fue la postulación es el canciller Luis Videgaray, por el tema de su lujosa casa en Malinalco. El tema de la corrupción es un tema que va a pesar en la campaña presidencial, al igual que los temas de la desigualdad y de la inseguridad. Es el legado de este sexenio de Peña Nieto y son pesados fardos que habrá de cargar el abanderado presidencial del tricolor. Al respecto, Manlio Fabio Beltrones, astuto como es, dice que el PRI debe dar un paso a la izquierda y no a la derecha, de lo contrario se va a desdibujar, como le pasó al PRD al aliarse con la derecha, con el PAN, lo que causó una sangría de militantes hacia Morena. Esta aseveración de Beltrones intenta cerrarle el paso a un candidato de la derecha, de la tecnocracia, como sería Meade, Enrique de la Madrid, Videgaray o cualquier otro de similar perfil y parece ser un guiño a doctor José Narro, quien sí le puede ganar a López Obrador preservando el sistema sin rupturas y sin saltos al vacío, como sería la llegada de López Obrador al poder, lo cual es temido por los poderes fácticos, empezando por los Estados Unidos, los empresarios y la clase política tradicional. Su eventual llegada sería equivalente a una revolución. El presidente Peña Nieto no se puede dar el lujo de equivocarse en la gran decisión. Si cede a sus afectos para designar a un perfil tecnocrático y de derecha, en el pecado puede llevar la penitencia, ya que un candidato así sería un verdadero flan para López Obrador, pues el país ya no aguanta tanta desigualdad, acelerada por las reformas estructurales y los gasolinazos. Se requiere otro perfil para ganarle al líder de Morena, para rebasarlo por la izquierda y resolver de fondo el reto de la desigualdad y un cambio de fondo en los temas de la corrupción y de la inseguridad. LOS PARTIDOS Y LA TRANSPARENCIA. El INAI realizó una evaluación del índice de cumplimiento de los partidos políticos en cuanto a la certeza de sus gastos. El mejor librado es el PRI con 86 % de la evaluación, seguido del PAN, 80 %; PVEM, 79 %; Encuentro Social, 78 %; Movimiento Ciudadano, 67 %. El peor librado es Morena con apenas un puntaje de ocho puntos. Esta opacidad no le sirve a la izquierda ni a su candidato presidencial. SE TAMBALEA TRUMP. Con la salida del ala derechista de varios actores de su gabinete, el más reciente Steve Banon, y la serie de pifias y errores, se tambalea la presidencia de Donald Trump y hoy es un rehén de los globalistas y de los militares que son los que realmente mandan en los Estados Unidos. El muro se tambalea, pues no va a poder cumplir sus proyectos y amenazas. MEDALLA LÁZARO CÁRDENAS. Este jueves en la Pinacoteca Universitaria, en sesión solemne del Honorable Consejo Universitario, el rector José Eduardo Hernández Nava habrá de entregar la medalla al Mérito Universitario “General Lázaro Cárdenas del Río” a la Coordinación Nacional de Protección Civil. La recibe su titular, Luis Felipe Puente Espinosa, coordinador nacional de Protección Civil.

