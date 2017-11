Matteo gana la vuelta en Tarragona

El italiano Matteo Trentin (Quick Step) ha unido en Tarragona su nombre al selecto grupo de ciclistas que han logrado ganar al menos una etapa en cada una de las tres grandes carreras, la Vuelta a España, el Giro de Italia y el Tour de Francia, algo a lo que todavía no se ha hecho a la idea.

“Todavía no me he hecho a la idea. Me daré cuenta dentro de unos días de lo que he hecho hoy en Tarragona. Me agrada mucho haberlo hecho con Quick Step, sobre todo porque al año que viene no estaré con ellos”, ha explicado.

Trentin, tras haber militado toda su trayectoria profesional en el Quick Step con sus diferentes nombres, se ha comprometido para las dos próximas temporadas con el Orica Scott, que cuenta con “un buen proyecto y me ofrece buenas posibilidades, en una decisión que “no he tomado de un segundo para otro, lo he meditado mucho”.

Sobre el final de etapa tarraconense lo ha calificado como “muy técnico, con un kilómetro final con curvas y rotondas”, pero no les ha sorprendido porque “lo sabíamos”, por eso han controlado con su equipo la escapada en los últimos kilómetros, primero con la colaboración de otros equipos y finalmente “nos hemos hecho cargo del trabajo para lograr la victoria”.

