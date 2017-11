A media semana: Operativo de seguridad

Lo comenté en la anterior colaboración: la problemática de la inseguridad que azota al estado no se va a resolver de la noche a la mañana con la sola aparición de militares, no es tan sencillo acabar con la delincuencia organizada que al menos tiene una década asentadas sus bases en nuestro ex apacible estado. Habrá que darles tiempo, ocho días apenas se han cumplido de su llegada, son insuficientes, entendemos que no es momento para exigirles resultados, pero también cabe señalar que es preocupante que a los malhechores no les da ni frío ni calor la presencia de la milicia, siguen operando normalmente, si los vemos, hasta desafiantes, porque las ejecuciones están a la orden del día, es más, la cosa se está poniendo peor, anteayer lunes encontraron los cuerpos de dos féminas con el tiro de gracia, algo anormal que no se había visto, que puede derivar en diferentes interpretaciones, pero es grave que atenten de cualquier modo contra mujeres. Reitero, respeto sus estrategias, empero creo que con sus caravanas policíacas recorriendo las avenidas no van a erradicar la violencia, los contras son tipos bien organizados que saben cómo capoteársela, por simple lógica supongo que tomaron sus previsiones, para eso tienen los famosos halcones, para que les digan por dónde y cuándo les pueden llegar, luego entonces es notorio que lo que falta es trabajo de inteligencia y contrainteligencia para poder llegar a las cabecillas y combatir este cáncer de raíz, de lo contrario sucederá lo mismito que en Tecomán hace algunos meses, durante su presencia se redujeron notablemente los delitos de alto impacto, pero en cuanto se fueron, regresaron ipso facto las ejecuciones, y ahora no las pueden detener. La población tiene puesta su fe y esperanza en este operativo policial, por lo que de no cumplir con las expectativas a mediano plazo, hablamos a lo máximo de un par de meses, la decepción será mayor para las fuerzas castrenses, y en caso particular contra Nacho Peralta. Sabemos que en esta situación la confianza y credibilidad se acaban muy pronto y las culpas fáciles de echar.

PARA CERRAR

Usted, amable lector, seguro pudo comprobar el grado de dependencia que tenemos con el internet cuando la tarde del lunes pasado, por fallas técnicas, se cayó el sistema de Telmex. La gente prácticamente se volvió loca por no poder usar las redes sociales, la quejadera y mentadas a Slim estaban al por mayor. No cabe duda, cada día estamos más fanatizados con las tecnologías, es increíble pero cierto, los celulares e internet son mucho más imprescindibles que un miembro de la familia, al menos se les extrañó más… Ojo de hormiga se han vuelto los diputados Santiago Chávez Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, y Riult Rivera, que igualmente preside la Comisión de Responsabilidades, ambos directamente involucrados en el seguimiento de los juicios interpuestos contra el ladrón de Mario Anguiano Moreno, si no mal recuerdo se cumplió el último plazo que se pusieron para ofrecer resultados, nada más les recuerdo que la gente está cansada con tanta mentira que huele a impunidad… Estamos a nada que comiencen oficialmente los procesos electorales federales y locales, pero ojo, no confundamos, no es lo mismo que las campañas que conocemos, éstas arrancarán conforme pasen los primeros meses de 2018; pero esto quiere decir que los aspirantes a los diferentes cargos estén quietos, al revés, la mayoría de los políticos de todos colores y sabores andan desatados, levantando la mano para que las cúpulas de sus respectivos partidos les echen ojo. Lo de moda, lo actual es promoverse a través de las famosas brigadas asistenciales, hasta los rincones más recónditos llevan beneficios con el ánimo de llegar al electorado, en cierta medida bien, porque al final de cuentas los necesitados son quienes salen ganando, al menos por unos meses porque recibirán dádivas por montones.

TRES CITAS PARA RECORDAR

“Nunca pierdas la fe, los mejores comienzos vienen después de los peores finales.” Mary Kay Ash.

“A veces hay que inyectarse fantasía para no morir de realidad.” Jhon Caballero.

“El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender.” Plutarco.

