Rodaje de ‘Una canción para María’ terminaría en diciembre o marzo

La nueva producción de Sauce Negro Films buscará competir en Cannes u otros festivales internacionales

Infoecos/Colima

Los ganadores del Ariel por el cortometraje El Ocaso de Juan, el director Omar Daneb Juárez y el productor Camilo Gutiérrez Galván, adelantaron que el rodaje de su nuevo cortometraje, Una canción para María, podría finalizar en diciembre de este año o en los primeros tres meses del 2018.

Los fundadores de Sauce Negro Film informaron que este nuevo cortometraje cuenta con la participación del destacado actor Noé Hernández, así como de la joven de 11 años Jimena Galván, quien es coprotagonista.

En entrevista con el director de Ecos de la Costa, Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez, Daneb Juárez y Camilo Gutiérrez adelantaron que Una canción para María comenzará a grabarse en octubre, en los municipios de Cuauhtémoc, Comala, Villa de Álvarez, Colima y en las tolvaneras de Jalisco.

Agregaron que el cortometraje cuenta con el respaldo financiero de la Universidad de Colima y la Secretaría de Cultura. En ese sentido, explicaron que el Ariel les ha abierto puertas, pero este reconocimiento fue una culminación de un trabajo que ya tenía como antecedente otros reconocimientos.

Detallaron que ya es el cuarto cortometraje que han realizado, gracias a que la tecnología les permitió solventar los aspectos técnicos y más costosos que entraña la realización de un cortometraje.

“La digitalización del cine no sería posible sin este recurso. Antes el tratamiento de la imagen era muy costoso. Nuestros filmes están grabados con una cámara de foto. Lo más importante es la manera de cómo narrar una historia y los aspectos técnicos pasan a segundo plano”, aclaró Camilo Gutiérrez.

Por su parte, Omar Daneb indicó que el cine está más alcance de todo el mundo, por lo que ya no es un pretexto no tener una cámara para no hacer cine. Sin embargo, aseguró que se tiene una mayor exigencia para que el próximo trabajo sea de más calidad y llegue a más lugares que El Ocaso de Juan.

Finalmente, el director y productor coincidieron en que Una canción para María debe llegar a los festivales de cine en Berlín, Cannes y Sundance, entre otros que son de talla internacional, lo que permitirá dar a conocer el talento artístico que se desarrolla en el estado de Colima.

