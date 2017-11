Denuncia DT de Monarcas burlas de árbitro hacia sus jugadores

El árbitro Fernando Hernández se burló de los jugadores de Monarcas, así lo aseguró el técnico Roberto Hernández, quien reveló que también el central del juego contra Pumas no tuvo un buen comportamiento.

“Yo me le acerqué y estaba enojado. Los jugadores me dijeron que se estuvo burlando de ellos, que amenazaba a nuestros futbolistas diciéndoles que los iba a echar del juego, no se vale; los árbitros deben tener estabilidad para manejar los partidos.

“A este joven le está costando. Es simplemente un comentario, es un árbitro joven y sé que está aprendiendo”, expresó el timonel del Morelia.

