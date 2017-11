En pleno siglo XXI y la democracia sigue rezagada en nuestro país al no usar la tecnología moderna; en los procesos electorales se ven grandes filas, se siguen utilizando enormes cantidades de papel para votar, hoy día, la tecnología puede recibir la votación de forma segura, ¿cómo?, de forma digital, pero en México no se ha dado este paso. Es importante transitar hacia la democracia digital. Son procesos seguros que ya se han utilizado en otros países y de forma inmediata saben los resultados de un proceso electoral.

La urna electrónica es una buena medida para transitar hacia la digitalización de los procesos electorales, el INE debe fomentar mediante políticas públicas el uso de la tecnología en nuestro sistema democrático.

Ya varios países lo han hecho y les ha dado buenos resultados, otros lo han utilizado de manera mixta (tradicional y digital) y algunos otros que se han quedado rezagados en la tecnología democrática; México es uno de ellos. En poco tiempo, la mayoría de los países tendrán que utilizarla para fomentar y consolidar la democracia.

¿Cuál es la ventaja que nos daría la votación electrónica y cuál sería el beneficio para la democracia? La principal ventaja es que los ciudadanos podrían votar desde cualquier lugar, con tan solo haber internet, es decir, todos los ciudadanos lo podrían hacer sin ir a formarse a grandes filas, los adelantos tecnológicos y científicos que hay en estos momentos para votar son una realidad y la democracia, se vería favorecida en la confianza que nos da la tecnología, sabríamos quién es el ganador inmediatamente y se evitarían los fraudes electorales.

La tecnología ha dado grandes beneficios a las instituciones que la utilizan, ahí tenemos, por ejemplo, a la bolsa de valores, a los bancos, a las grandes empresas, solo por mencionar algunas, todas ellas se ven beneficiadas con el uso de la internet y los programas digitales que tienen, todas ellas, llevan a cabo sus operaciones y la sociedad ha confiado en su forma de trabajar; ¿por qué no podría ser que los órganos electorales encargados de garantizar el derecho a votar y ser votado utilizaran este mismo sistema digital, incluso muchos otros grupos de personas que por circunstancias especiales no votan?, a través de este medio lo podrían hacer, como por ejemplo los que se encuentran fuera de su distrito, los que se encuentran en prisión, los enfermos, los que por cuestiones de trabajo se encuentran en algún otro lugar. El actual sistema genera desconfianza y lo es, porque que el día de la jornada electoral solamente conocemos los resultados preliminares y no los definitivos, con el uso de la tecnología los resultados pudieran verse de manera objetiva e inmediatamente y esto ausentaría cualquier suspicacia de fraude electoral; sobre todo tomando en cuenta que los procesos electorales deben estar ausente de desconfianza. Con la tecnología digital se fomentaría la democracia participativa y deliberativa.

Ojalá que la democracia se moderniza y utilice a la tecnología para generar confianza social que hoy se requiere.

