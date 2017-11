Limpian calles y lotes baldíos de La Cuarta

Infoecos/Tecomán

Tras la petición de los vecinos de la colonia La Cuarta, personal de Obras Públicas de la comuna realiza la limpieza de calles y lotes baldíos, confirmó el director de la dependencia, Pedro Herrera Cruz, quien agregó que se dedican a rehabilitar los espacios de La Cuarta, y que esto fue posible porque los mismos vecinos solicitaron al presidente el apoyo con los espacios baldíos. “Existe mucha maleza por ahí y hay animales que además de ser foco de infección, son un peligro para las personas”.

Herrera Cruz explicó que se utilizó una retroexcavadora “y un camión para que las partes en las que no puede entrar la retro. Vamos a terminar esos trabajos y les pedimos a los habitantes de La Cuarta que también mantengan limpios sus terrenos, que vigilen para que la gente no tire basura”, dijo.

“La tarea es evitar tirar basura en lotes y en el dren que pasa por la colonia porque se puede tapar en algunas partes y provocar inundación en caso de lluvias”, agregó.

Aunque aún no ingresan a los terrenos baldíos, en caso de no encontrar a los propietarios, se hará la limpieza por parte de la comuna. “Lo primero es buscar a los propietarios lógicamente, pero de lo contrario entraremos a donde no esté cercado. Es importante que los dueños ayuden con la limpieza, no solo en La Cuarta, sino en todos los terrenos del municipio”.

