Escaparate Político

SEGUNDA DE DOS PARTES

IMPULSAN A GRETEL. Con bombo y platillo, bajo los auspicios y promoción de Jorge Luis Preciado que está empujando con todo a la diputada Gretel Culin, se realizó un evento de promoción turística en un hotel de lujo en el puerto de Manzanillo, lo cual es ya el virtual destape de Gretel rumbo al Senado de la República, en la fórmula panista. Ahí estuvo la plana mayor del preciadismo, entre ellos los ediles Insúa, Verduzco, Lino, Yulenny, y otros como Luis Ladino, el consentido de Preciado y quien también, al parecer, según ha trascendido, irá en la fórmula panista al Senado. Con esto queda fuera de la postulación al Senado Héctor Insúa, quien corre el riesgo de quedarse sin miel y sin jícara, ya que por sus problemas con los vendedores ambulantes, nulo compromiso con la seguridad y elitismo que raya en la soberbia, se ha vuelto impopular y hace intransitable su candidatura a la reelección, a menos que Jorge Luis quiera entregar la plaza. Llamó la atención la ausencia de la alcaldesa Gaby Benavides y del diputado federal Virgilio Mendoza. No sabemos por qué no acudieron, acaso para no hacerle el caldo gordo al grupo de Preciado. RECONOCE ESFUERZO. El gobernador Ignacio Peralta reconoció la importante labor de la Sedena en materia de seguridad pública, destacando la detención de personas, decomiso de drogas y la recuperación de autos robados, habiendo alcanzado buenos avances en tan solo 10 días. El mandatario ponderó la labor de las tropas y expresó su gratitud para afrontar este problema que es tan serio y tan demandante para las autoridades estatales y la sociedad colimense. DEFINIR CANDIDATURAS. El tiempo apremia y los partidos necesitan ir construyendo sus candidaturas. Es un hecho la alianza del PRI, PVEM y Panal. En lo que concierne a Manzanillo, hay claridad en cuanto a que el candidato será Virgilio Mendoza; en Tecomán, Santiago Chávez; en la Villa será Héctor Magaña. En Colima, para la alcaldía se mencionan varios perfiles destacando Nicolás Contreras, Carlos Noriega García y Federico Rangel. Quien vaya a ser, creo que lo deben ir definiendo aprovechando los dislates, yerros y la impopularidad de Insúa, lo que abre una ventana de oportunidad para que el tricolor recupere esa importante posición. En cuanto a las damas, han trascendido nombres como Juana Andrés, Osiris Romero, Ximena Puente, Ciria Margarita Salazar, Mayrén Polanco, entre otros perfiles que se empiezan a mencionar. En cuanto a Gaby Benavides, deshoja la margarita si sigue o no en Acción Nacional, habida cuenta que no es aceptada por el grupo de Jorge Luis Preciado, quien mantiene la hegemonía en el PAN estatal y ya ha filtrado a la prensa nacional que en breve ocupará una de las vicepresidencias del Senado de la República. EN LA MAROMA. Ya que hablamos del PAN, al que le están tundiendo duro en la prensa nacional por su súbito enriquecimiento y de toda su parentela es a Ricardo Anaya, el flamante líder nacional que al parecer ya no siente lo duro sino lo tupido y en lugar de presentar pruebas que acrediten su inocencia y honestidad, no niega su colosal fortuna y de sus parientes y solo atina a decir que son ataques pagados porque se negó a avalar el pase automático del procurador Raúl Cervantes a la fiscalía de la nación que será creada en breve. El caso es que Anaya es un nuevo rico, o más bien un magnate con la colusión entre el servicio público y los beneficios privados. El que tanto hablaba de luchar contra la corrupción, que pregonaba en sus spots su supuesta honestidad, que se santiguaba con agua bendita, ahora ha sido pillado con las manos en la masa. Veremos el desenlace de estos sucesos. Por lo pronto su eventual candidatura presidencial nace muerta, pues mal empieza la semana para el que ahorcan en lunes. Con estas filtraciones tan fuertes y con el rechazo de la sociedad mexicana a los corruptos, su candidatura parece intransitable. Sin embargo, veremos qué sucede y ya se preparan los otros aspirantes a la postulación presidencial por parte del PAN y que son Rafael Moreno Valle, Margarita Zavala y Luis Ernesto Derbez, el excanciller del foxismo.

