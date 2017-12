Balompié Primera Amateur anuncia su primera jornada

Infoecos/Colima

De no haber cambio de última hora, la Liga de Futbol Primera División Amateur, presidida por el profesor José Luis Contreras Álvarez, sería la primera en poner en marcha la temporada 2017/2018 de la Asociación del Estado de Colima, en cuanto al municipio de Colima se refiere.

Se sopesa lo anterior luego de que en la sesión del martes pasado se diera a conocer la primera jornada del torneo de Liga, quedando así:

Con nombres nuevos como el de Palmeros, Mopes de Quesería, Chivas Centenario y Deportivo Tecomense, la Liga de Futbol Primera División Amateur lista para hacer frente a la temporada 2017/2018 a iniciar en este inminente septiembre.

Fue en la sesión nocturna de este martes cuando se dieron a conocer las chaves para la primera jornada: Proarqcol Comala vs Deportivo Capa; Palmeros vs Deportivo Ixtlahuacán; Villa de Álvarez vs San Joaquín; San Jerónimo vs Mopes; Chivas Centenario vs Santos Tonila; Piscila vs SUTERM Lo de Villa; San Miguel vs Halcones; Deportivo Tecomán vs Imperio; FC. Citrojugo de Tecomán vs América de Coquimatlán y Universidad de Colima vs Sección 82.

Con estos equipos están representados siete de los 10 municipios de Colima y uno del estado de Jalisco. Los tres municipios colimenses no representados son Armería, Minatitlán y Manzanillo.

El municipio de Colima levanta la mano con siete conjuntos, se trata del Deportivo Capa, Palmeros, Chivas Centenario, Piscila, SUTERM Lo de Villa, Imperio y Universidad de Colima.

El municipio de Cuauhtémoc aporta a seis: San Joaquín, San Jerónimo, Mopes, San Miguel, Halcones y Sección 82.

A Tecomán lo representan el Deportivo Tecomense y FC. Citrojugo; a Comala, el Proarqcol Comala; a Villa de Álvarez, el Deportivo Villa de Álvarez; a Ixtlahuacán, el Deportivo Ixtlahuacán, y como se informa, a Jalisco el Santos Tonila.

Comentarios