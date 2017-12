Tecomán, sin daños por lluvias: PC

Infoecos/Tecomán

Ante las lluvias registradas en las últimas horas a causa de la depresión tropical 14-E, localizada en el Océano Pacífico, personal de la Unidad Municipal de Protección Civil, acompañado por elementos de Protección Civil del Estado, recorrieron distintos puntos del municipio con la finalidad de verificar y valorar la situación en que se encuentran los lugares identificados como de mayor riesgo.

Así lo informó el director de PC Municipal, Moisés Marín Cárdenas, quien señaló que desde el primer momento en que se informó sobre el pronóstico de este fenómeno meteorológico, se pusieron en contacto con las autoridades estatales para establecer mecanismos de prevención en caso de una contingencia.

“Establecimos comunicación directa con PC del estado para mantener a la población informada sobre los efectos de esta depresión, debido a que tenemos la indicación por parte del presidente José Guadalupe García Negrete, de proporcionar toda la información necesaria con el fin de evitar que se llegue a crear desinformación; también nos indicó realizar recorridos y apoyar en lo que sea necesario para salvaguardar la integridad física de la población”.

Por su parte, Ricardo Urzúa, director operativo de PC Estatal, señaló que desde el primer momento se reforzó la coordinación y se enviaron elementos para apoyar a la unidad municipal.

“Desde ayer que se veía más cercano esto se envió personal aquí también para apoyar a la unidad municipal en los recorridos que estaban haciendo, sobre toda la madrugada se estuvieron verificando zonas costeras, algunos puntos críticos”, acotó.

Indicó que durante los recorridos en colonias en las cuales se tienen problemas de inundación, detectaron acumulamientos de agua y se realizaron trabajos de limpieza, con el fin de evitar estancamiento y que pudiera ingresar a las viviendas provocando un daño mayor.

“Unos fueron manualmente con pico y pala, otros se hicieron con maquinaria que consiguió el ayuntamiento para destaparlos y lograr que el agua que se fuera”, destacó.

Ricardo Urzúa precisó que hasta el momento no se reportan afectaciones de gravedad, sin embargo, se tomó la previsión por parte del municipio de crear un refugio temporal que aún no está abierto. “Hay que decir que la unidad municipal tomó la previsión, que me parece muy correcta, de tener identificado un inmueble para que, en caso de que las condiciones pudieran continuar o empeorar, pues tener dónde llevar a la población”.

Asimismo, instó a la población para que se mantenga atenta a la información oficial que se emitirá y difundirá en medios oficiales de Protección Civil, Gobierno del Estado y la página del ayuntamiento.

