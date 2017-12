UdeC e INAH Colima, una relación histórica de colaboración: Delegado

El rector Eduardo Hernández mostró la disposición institucional para sumarse a los proyectos del INAH-Colima, buscando siempre el beneficio de los colimenses y principalmente de los estudiantes

Infoecos/Colima

Este jueves, el rector José Eduardo Hernández Nava recibió en su despacho al nuevo delegado del INAH-Colima, Héctor Álvarez Santiago, para conversar sobre varias líneas de trabajo que desarrollarán juntos la Universidad de Colima y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, como son el Museo Arqueológico de Manzanillo y una mayor participación de alumnos en proyectos de rescate, preservación y difusión del patrimonio cultural del estado.

Durante la visita, el rector Eduardo Hernández mostró la disposición institucional para sumarse a los proyectos del INAH-Colima, buscando siempre el beneficio de los colimenses y principalmente de los estudiantes. “Cualquier cosa que se necesite, la hacemos de común acuerdo, para sacar adelante estos proyectos”, aseguró.

En entrevista posterior, el nuevo delegado del INAH-Colima dijo que pocos estados en México “tienen una relación con el INAH, ya histórica, como la Universidad de Colima, además de la trascendencia que esta casa de estudios ha tenido a través del tiempo con sus numerosos museos en diferentes municipios del estado y con la custodia del patrimonio arqueológico, algo que pocas universidades tienen”.

Comentó que una de las instrucciones del director general del INAH, Diego Prieto, fue mantener viva la relación de trabajo con la Universidad de Colima.

Entre otros temas que tocaron en la visita estuvo el de procurar el rescate del Museo Arqueológico de Manzanillo, “que tiene una colección formidable, de casi cinco mil piezas; hay que trabajar allí el proyecto arquitectónico y el museográfico para impulsar el turismo en esa región”.

Además, le interesa revitalizar el centro histórico de Colima, por lo que quiere que el Museo Regional de Historia de Colima, ubicado en el portal Hidalgo, enfoque su visión y esfuerzos en resaltar la historia de la región, “que exprese la identidad de los colimenses a través de su historia. Queremos trabajar sobre esta regionalidad, reforzando la identidad de Colima. Creo que eso es fundamental”.

Aunque el INAH es una instancia federal, dijo el antropólogo Héctor Álvarez, en su gestión trabajará “por defender el patrimonio de los colimenses, por resaltarlo, difundirlo a través de sus museos, de sus espacios. No solo eso, tenemos la encomienda importantísima de vigilar el patrimonio arquitectónico de las diferentes ciudades y pueblos, pero sobre todo de los monumentos históricos; la responsabilidad es grande y el trabajo enorme, pero hay muy buen equipo de trabajo en el INAH Colima”.

Dijo que al conversar con el rector se dio cuenta “que es una persona sensible a la cultura, sensible a la historia, a la sociedad y a los problemas que se enfrentan, por lo que tengo muy claro, y me ha lo hecho patente su encargo, que los jóvenes se sumen a esta otra línea de trabajo que es el patrimonio cultural”.

Añadió que “en la medida de que los estudiantes de las carreras afines se sumen a las tareas de conservación, de protección, restauración y difusión del patrimonio cultural, el asunto irá mejor para ellos, en su formación, pero además, de manera indirecta, se fomenta su identidad como colimenses”.

Acompañaron al rector y al delegado del INAH Fernando Macedo, director general de Patrimonio Cultural de la UdeC; Alfonso Cabrera, subdirector de Patrimonio; José Luis Ramírez, secretario Técnico de Rectoría, y Juan Enrique Cortés, administrador del INAH-Colima.

Comentarios