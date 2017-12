Camino Real

A juzgar por su apariencia, Martha Zepeda no es una perredista típica, pese a ser delegada del CEN de ese partido; más bien pasaría por una dama clasemediera bien educada, ajena a los hábitos y conductas de los solaztequistas más silvestres, broncos y rejegos. Pero, ¡oh sorpresa!: doña Martha es tan violenta e irreflexiva como el “mejor” perredista, y así lo acaba de demostrar al haber enjaulado a un niño para utilizarlo en su protesta contra la concesión en arrendamiento del Ecoparc Colima. ¿Sabrá en la que se metió? Probablemente no, pero se arriesgó a que intervengan el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en sus niveles municipal, estatal y nacional, y puede que hasta la ONU a través de la Unicef.

Por lo pronto ya lo hizo la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), la cual anunció que enviará la información sobre el niño enjaulado a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, instancia a la que competente el posible maltrato infantil de que fue objeto el menor.

Aunque la perredista desacreditó la acción arguyendo que se intenta criminalizar una movilización política, lo cierto es que desbarró en su ataque hacia la CDHEC, pues lo único que esa instancia está haciendo es proteger los derechos de un menor que no tenía por qué estar en ese lugar y mucho menos enjaulado cual si fuera una fiera peligrosa. En el colmo del cinismo, Zepeda dijo que el niño se metió a la jaula por su propio pie, por lo que no fue obligado, algo que, por supuesto, nadie le cree; pero aún si así hubiese sido, allí estaban ella y otros adultos para impedirlo; claro, siempre y cuando hubieren tenido conciencia del hecho, cosa, que, por lo que se ve, a ninguno de los presentes le pasó por la mente. Si hubiera sido como lo narró, no tendría la necesidad de cuestionar, como lo hizo, a la CDHEC, sino que, por el contrario, colaboraría para deslindar responsabilidades.

Presuntamente, Martha Zepeda violó la Ley General de los Derechos de Niños y Adolescentes, que establece un sistema de protección integral para los niños; también la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Colima, que consagra que menores no sean víctimas de ejercicios o usos abusivos por parte de adultos. Y por si faltara, se comportó a contra flujo de los principios que defiende la Unicef (ONU) mediante la Convención Sobre los Derechos de los Niños y las Niñas, protocolo adoptado por el Estado mexicano en 1989.

Por eso urge que el Senado apruebe la iniciativa que tiene como objetivo sancionar la utilización de niños en manifestaciones, bloqueos y motines que pongan en riesgo su integridad, amén de que dicho proyecto plantea sanciones de hasta 20 años de prisión a quienes fomenten estas acciones.

No se trata de cualquier cosa; es la salud mental y física de los niños lo que está en juego. Pero a la delegada política del CEN del PRD en Colima eso parece no importarle, con tal de seguir exhibiéndose en los medios en busca de posicionarse para un cargo de elección popular.

MESÓN

No es noticia que Rubén Álamo pretenda buscar la Alcaldía de Manzanillo a través de otro partido tras haber renunciado al PRI… La noticia sería que no lo hiciera… SI USTED es de los que andan diciendo que lo que se gastó en la remodelación del recinto del Congreso del Estado es la peor inversión que se ha hecho, está en lo cierto… Más barato y provechoso habría salido comprarles una cama king size y un echadero a cada diputada(o) y ponérselos en su oficina… ME FUI grande la vez pasada: dije que mil 400 personas fueron consultadas para designar coordinadora de organización (y virtual candidata a jefa de gobierno) de Morena a Claudia Sheinbaum… En realidad fueron mil 311, entre más de 8 millones de capitalinos… Y fue una chulada. Nomás mire: a la pregunta ¿a quién prefiere como candidato por Morena?, 22.9% respondió que ninguno, mientras que 37.3% dijo no conocerlos o no respondió… No queda duda: para democracia, la del Gorgojo López… Con el caso de Martha Zepeda, la CDHEC deberá demostrar que no solo se le da la defensa de los delincuentes… ¡Arrieros somos!

