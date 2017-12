Colombia empata con Venezuela sin goles

Colombia no pudo ante Venezuela en el estadio polideportivo de Pueblo Nuevo de San Cristóbal, por la fecha 15 de las Eliminatorias Rusia 2018. El cuadro de Pekerman, que no contó con James Rodríguez por lesión, tuvo las oportunidades más claras de gol, sin embargo, no pudo concretar.

Venezuela frenó este jueves el camino triunfal de Colombia en la clasificatoria sudamericana para el Mundial de Rusia-2018, con un empate 0-0 marcado por un impresionante duelo de arqueros entre Wilker Faríñez y David Ospina.

