JIPS debe abrir a toda la sociedad el diálogo sobre inseguridad: PAN

Para que la situación mejore, se necesita de la participación de los jóvenes que forman parte de la sociedad civil organizada, afirma

El secretario de Acción Juvenil del PAN, Benjamín Delgado Cordero, afirmó que en Colima el tema más relevante es la inseguridad porque los ciudadanos han comenzado a sentir muy cerca al crimen.

En entrevista con el director de Ecos de la Costa, Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez, el líder juvenil afirmó que también se requiere que el gobernador Ignacio Peralta Sánchez se abra al diálogo con todos los ciudadanos, para atender mejor un tema tan complejo y que requiere de la participación de todos.

“Para que la situación mejore, se ocupa de la participación de los jóvenes del PAN, de los jóvenes que forman parte de la sociedad civil organizada, de los que trabajan en medios de comunicación, así como de las autoridades de los tres niveles de Gobierno y los otros poderes”, argumentó.

Recalcó que el tema de la seguridad requiere responsabilidad y aunque el jefe del Ejecutivo estatal es quien debe definir la estrategia, el problema es que no ha entendido cómo generar la pauta para que todos puedan discutir con él acerca del tema y así definir juntos cuál es la estrategia más sana.

“En el caso de los jóvenes, se desconocen las cifras y no se tiene cuantificados a los jóvenes que participan en hechos delictivos o han sido víctimas de la delincuencia organizada; no se sabe tampoco cuántos jóvenes han sido asesinados, secuestrados o extorsionados, ni cuántos están cometiendo delitos”, mencionó.

Benjamín Delgado aseguró que al no conocer estas cifras, no se puede abrir el debate porque no se tiene la información básica, y por eso afirmó que es necesario que el Gobierno del Estado genere esta información junto con el Inegi, y después de ello pueda convocar a los partidos políticos y a los líderes sociales para definir una estrategia juntos.

“Esto debe hacerse fuera del tema partidista y se entienda que el principal objetivo del Estado es garantizar la seguridad de sus ciudadanos, y si eso no se puede hacer, estamos hablando prácticamente de un estado fallido”, puntualizó.

El panista reconoció que cada quien debe asumir su responsabilidad, pero en este caso, Ignacio Peralta Sánchez debería tender los puentes con todos los sectores, para generar una buena estrategia y que todos puedan caminar en la misma dirección.

“También sería necesario que el líder de la entidad que es el gobernador, se tome el tiempo para platicar con los jóvenes para conocer cuáles son nuestros problemas y ver como los podemos solucionar, y así, como en el tema de la seguridad, todos caminemos sobre la misma línea”, solicitó.

