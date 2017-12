Joel Padilla propone sea obligación de diputados rendir informe anual

Infoecos/Colima

El diputado por el Partido del Trabajo (PT), Joel Padilla Peña, propuso ante el Congreso del Estado una iniciativa de Decreto a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y su Reglamento, a fin de que se constituya como una obligación de los diputados presentar un informe anual a la ciudadanía de sus actividades legislativas y de gestión, lo cual reside en la exigencia de los colimenses de analizar, juzgar y evaluar en forma completa los actos de sus representantes.

Padilla Peña consideró que la democracia no puede entenderse sin la obligación de los diputados de rendir cuentas de sus actividades legislativas y de gestión; por lo que hoy en día, los colimenses deben de estar informados sobre los trabajos que hacen sus representantes ante esta soberanía, contribuyendo así, al fortalecimiento de la transparencia.

Refirió que lo que no se puede medir no se puede evaluar y lo que no se puede evaluar no se puede mejorar, bajo ese precepto, manifestó que una de las formas para auditar de manera permanente las actividades de los diputados, es mediante el libre acceso que deben tener los ciudadanos a la información “y ello nos obliga a presentar un informe anual a la ciudadanía de las actividades legislativas y de gestión”.

El diputado petista dijo que en su mayoría, las actividades legislativas tienen una connotación trascendental en los colimenses, “pues en esencia, tienen una incidencia inmediata en los ciudadanos y como diputados tenemos la firme obligación de legislar en beneficio de todos los colimenses, es ahí, que como legisladores estaremos cumpliendo de manera correcta el mandato popular”.

En este orden de ideas, señaló Padilla Peña, son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, la transparencia de las actividades legislativas, la probidad, la responsabilidad, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.

En ese sentido, marcó como una necesidad el que como legisladores, en el ejercicio de sus funciones, sean transparentes en sus actividades, “donde reflejemos probidad y responsabilidad en nuestra labor, puesto que el cumplimiento de esta disposición es una de las fuentes de desarrollo y fortalecimiento de la democracia representativa”.

