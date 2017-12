¿El producto de la concepción, tiene derechos?

En el caso de Artavia Murillo vs Costa Rica, la Corte Interamericana resolvió cuestiones relativas a la interpretación del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en lo que se refiere al derecho a la vida y el rechazo a considerar al feto como titular del mismo. El caso tiene su origen con motivo de la autorización y regulación de la fertilización in vitro en Costa Rica en el año de 1995. Poco después de su aprobación, se presentó una acción de inconstitucionalidad en contra el Decreto que la regulaba, alegando que este método de reproducción asistida violaba el derecho a la vida de los embriones. Así, el 15 de marzo de 2000, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica declaró inconstitucional la regulación de la fecundación in vitro, principalmente por atentar contra la vida y la dignidad del ser humano. Se argumentó que, a partir del momento en que un óvulo es fertilizado, existe una persona con un derecho a la vida absolutamente inviolable, y que en consecuencia el embrión no puede ser tratado como objeto, para fines de investigación, ser sometido a procesos de selección, conservado en congelación, o expuesto a un riesgo desproporcionado de muerte. El caso llegaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien al resolverlo estableció un avance importante en el reconocimiento y la protección de los derechos reproductivos, ya que reconoció por primera vez, que éstos son derechos humanos, pues se encuentran incorporados en la obligación de respeto y garantía de los derechos a la privacidad, a conformar una familia, a la libertad y la integridad personal. De igual forma fijó el alcance de la protección del derecho a la vida prenatal a la luz de la Convención Americana, determinando que la protección inicia con la implantación y no con la fertilización, que no se trata de un derecho absoluto, sino gradual e incremental, de acuerdo al desarrollo de la vida y a los otros derechos involucrados, y que de conformidad a la Convención, el embrión no es una persona.

Así, bajo el estándar internacional, el nasciturus no es titular del derecho a la vida en términos de la Convención y, las razones en que se funda la sentencia, resultan aplicables y afectan a los tipos penales que criminalizan la interrupción del embarazo de la mujer. Aunque lo resuelto por la Corte Interamericana en el caso de Artavia Murillo no es relativo al aborto, sin duda marca un parámetro importante para el tratamiento del mismo a la luz del derecho internacional y abre brecha para la discusión del tema en México y en Latinoamérica.

La interpretación del derecho a la vida en el contexto del sistema interamericano, choca de inmediato con las legislaciones penales latinoamericanas, que salvo el caso de Uruguay y de la Ciudad de México (que son excepción), poseen modelos de alcances bastante restringidos para interrumpir un embarazo. En la mayoría de los Estados, se ha hecho una interpretación extensiva del derecho a la vida y, con base en ello, como en el caso del Salvador o Nicaragua, niegan de manera absoluta el establecimiento de posibilidad de interrumpir un embarazo, ya que, de permitirse, se alega, conculcaría injustificadamente el derecho a la vida.

En la sentencia de Artavia Murillo, la Corte Interamericana explicitó el sentido de que, el embrión no es sujeto de Derecho y, por ende, tampoco es persona. No obstante, no por ello debe quedar excluido de la protección jurídica como un objeto del Derecho. A este respecto, se estableció que los Estados tienen a la par, un deber activo de tutelar la vida humana intrauterina. Por consiguiente, en la medida que el desarrollo gestacional del producto de la concepción alcanza un mayor grado de proximidad a la condición psicobiológica y moral de las personas nacidas, ese interés estatal en proteger la vida en gestación, se incrementa y se vuelve legítimo.

Sin duda un tema de mucha polémica…

*Profesor Facultad de Derecho UNAM

Twitter: @BaldoMendoza

Correo: bmendozal@derecho.unam.mx

