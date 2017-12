Realizan Feria del Emprendimiento y Franquicias 2017

Infoecos/Colima

En el marco del cierre del Mes de la Juventud, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de la Juventud (Sejuv) y la Secretaría de Fomento Económico (Sefome), efectuó la Feria del Emprendimiento y Franquicias 2017, espacio en el cual los jóvenes encontraron oportunidades de crecimiento, participaron en talleres, conferencias y tuvieron contacto directo con grandes empresarios.

En representación del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, el secretario de la Juventud, Gamaliel Haro Osorio, ponderó que a pesar de que Colima es un estado pequeño en territorio, tiene una gran riqueza con más de 223 mil jóvenes, de los cuales, en los últimos cinco años, 8 mil 500 de ellos han convertido sus ideas y sus sueños en una realidad, creando negocios que prosperan, empresas que crecen a ritmo sostenido y son casos de éxito.

En evento realizado en el auditorio Luis Barreda Cedillo del Complejo Administrativo, Haro Osorio mencionó que el tema del emprendimiento es de suma importancia para el desarrollo económico de la entidad, por lo que fomentar la cultura emprendedora, se ha convertido en una política pública en la que todas las instituciones han participado, promoviéndola en el sector juvenil.

El funcionario estatal reconoció el trabajo del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, quien ha instruido y respaldado este tipo de acciones a favor de los jóvenes, “porque invertir en los jóvenes, es invertir en el futuro de Colima”.

Por su parte, la directora de Fomento Empresarial de la Sefome, Berónica Contreras Virgen, felicitó a las y los empresarios y emprendedores por su esfuerzo, destacando el importante papel que juegan las pequeñas y medianas empresas en la economía en todo el país.

La funcionaria estatal, quien acudió en representación del secretario de Fomento Económico, Carlos Domínguez Ahedo, señaló que este tipo de eventos dan la oportunidad de valorar y apreciar los productos y servicios que ofrecen las empresas de la entidad, quienes con sus ideas y su actitud innovadora, han permanecido y sobresalido en el mercado.

Por lo anterior, Contreras Virgen exhortó a los participantes a aprovechar las herramientas ofertadas para generar y conservar su propio negocio, destacando la importancia de emprender de una manera planeada y sólida para llegar a la meta esperada.

“Sabemos que conservar o iniciar un negocio no es nada fácil, es decir, es un largo camino lleno de sorpresas inesperadas, algunas buenas y otras malas, cuando llegan las sorpresas malas queremos rendirnos o bien, nos hacen cambiar de rumbo que no conduce tal vez a un resultado no deseado”, sentenció la funcionaria estatal.

En su mensaje, el representante de la Asociación Mexicana de Franquicias, Ignacio García de la Paz, motivó a los presentes a continuar con sus proyectos hablando de su experiencia, desde sus inicios trabajando en Villa de Álvarez, hasta sus grandes logros como empresario de una de las franquicias más importantes de México.

Posterior a la inauguración, las autoridades realizaron un recorrido para conocer los establecimientos participantes y se dio inicio al ciclo de conferencias y talleres.

