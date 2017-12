Recientemente estuvo en México el expresidente francés Nicolás Sarkozy, sin duda uno de los políticos más influyentes del siglo XXI. El político se brindó ante 10 mil jóvenes en el Auditorio Nacional, dando nota con fuertes declaraciones. Recomendó al gobierno mexicano ignorar las amenazas de Trump, pues dice que EE. UU. se pone nervioso, pero que si no les hacemos caso, se les pasa y cambian de tema. También expresó que la llegada de “el loco de arriba” (Trump) a la Casa Blanca es una gran oportunidad para que el gobierno mexicano estreche lazos de amistad con otros países, entre ellos Francia.

Sarkozy invitó a México y a los mexicanos a trabajar por una alianza regional, a sumarse a mercosur y trabajar por una América unida, tal y como ocurrió con Unión Europea, reprochando a quienes abandonaron la misma. El expresidente francés considera que los falsos nacionalismos le hacen daño al mundo, pues causan fundamentalismos y discriminación, así como que se tiene que trabajar por la construcción de una ciudadanía global.

En cuanto a la política en su país, pidió no ser duros con Macron, pues apenas tiene tres meses en el poder, dijo que a pesar de no pertenecer al mismo proyecto político, no le deseará el mal, ni querrá que le vaya mal, sino que, al contrario, deseará que le vaya muy bien, pues si le va bien al gobierno de su país, le va bien a su pueblo; ya que es más importante su patria que él mismo.

Por último, invitó a los jóvenes a pasar de las protestas a la acción, ya que afirmó que si a uno no le gustan los políticos que se tienen, en lugar que quejarse de ellos es mejor tomar su lugar, pues si uno cree que puede hacer un mejor trabajo que ellos, entonces debemos hacerlo.

Muchas son las reflexiones de un experimentado político para los jóvenes de México, ojalá podamos repensar sus palabras y plantearnos los escenarios sugeridos. Sería muy bueno comenzar por apoyar a los gobiernos en turno sin fijarnos en banderas, credos o partidos, porque el país está por encima de nuestros intereses personales, económicos o políticos.

