Ragnarök: Menos hielo, ¿más globalización?

GLOBALIZACIÓN SELECTIVA

Un fenómeno tan alarmante y sin precedentes en la vida moderna, que acarreará consecuencias aún impensables y desastres naturales más frecuentes, debiera ser razón suficiente para unir a todos los habitantes del planeta. Es decir, siempre vemos que, ante algún suceso lamentable como un acto terrorista o desastre natural, se cambian fotos de perfil, se hacen reportajes especiales, donaciones de celebridades y personalidades importantes, así como de instituciones y de ciudadanos cercanos; mucha solidaridad y compasión, vaya. Pero al final, todo parece depender del cristal con que se mire, incluso ese término llamado globalización, que irónicamente está impregnado de una carga totalmente eurocentrista.

Batalla titánica a la cual nos enfrentamos desarmados, es la que nos espera en el futuro próximo, cuando la naturaleza nos ataque con golpes cada vez más frecuentes e insospechados. No hay por qué buscar otras explicaciones; los fenómenos naturales que hemos experimentado en todo el mundo, son obra del calentamiento global. El paso del meteoro Harvey por Texas, que ha dejado sin duda muchos daños humanos y materiales, y provocado también efectos secundarios que amplían todavía más su impacto en el territorio estadounidense, es una prueba tangible de ello. Según medios norteamericanos, Harvey le costó a la economía 190 billones de dólares, causó al menos 44 muertes, dejó sin hogar a 32 mil habitantes y aproximadamente la mitad de automóviles fueron dañados en la lluvia que alcanzó 1.3 metros en algunas zonas.

Con todo y el recuento, hay otro suceso incluso más dañino ocurrido en oriente -sí, el mundo no es nada más Estados Unidos-; hay otro lugar en donde las lluvias torrenciales ocasionaron más daño y no veo muchas publicaciones acerca de él. Somos parte, pues, de esta globalización selectiva, que no es global, aunque sí unificadora e inspiradora. En el sur de Asia, casi durante el mismo lapso de tiempo, a causa de las inundaciones han muerto mil 200 personas y se ha visto afectada la vida de 40 millones de personas en el norte de India, sur de Nepal, norte de Bangladesh y sur de Pakistán, según la edición británica de The Guardian. Así que, ¿de dónde proviene esta “globalización parcial” -por no llamarla discriminación-?

Tal vez no tenemos mucho de qué sorprendernos, después de todo nunca hemos tenido un proyecto mundial; la humanidad nunca se ha reunido en torno a un objetivo común, una verdadera globalización. Ha habido intentos, sí, como pudo haber sido la Alejandría buscada por Alejandro Magno, que se quedó más lejos del actual proyecto emprendido por la sociedad capitalista y su pasión por el comercio. Sí tenemos más medios y herramientas para lograr algo juntos, pero no hay un propósito universal que no sea dirigido por las conveniencias de unos cuantos.

PARA ROMPER EL HIELO; NUEVAS RUTAS COMERCIALES

Con el debilitamiento del hielo sólido en la superficie, hemos observado fenómenos de precipitación intensa alrededor del mundo, provocados por la mayor humedad en la atmósfera. Pero los humanos somos muy prácticos y, aprovechando el debilitamiento del hielo ártico, un buque cisterna ruso, el Christophe de Margerie, aprovechó la situación para llegar 30 % más rápido a su destino, zarpando desde Noruega hasta Corea del Sur, tomando la ruta del mar Ártico, en lugar de rodear por la del Canal de Suez. Además, es el primero en realizarlo sin rompehielo, lo cual nos da una idea del estado del cambio climático.

Según oceanógrafos, para el año 2020 esta ruta comenzará a tomarse de manera habitual, debido al ahorro de dinero y de emisiones de gases que representa, algo que resulta irónico, ¿no crees, lector?

